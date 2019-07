Surmortalité de vaches à Nozay : aucun "lien direct" avec le fonctionnement des éoliennes selon les experts

Nozay, France

Après trois mois d'enquête, les experts reviennent au point de départ. Ils n'ont pas réussi à "établir le lien direct" entre le fonctionnement de huit éoliennes, à Nozay, et une mystérieuse surmortalité des vaches présentent dans les champs environnants. Les investigations vont se poursuivre dans les prochaines semaines.

Les éoliennes sont les seules responsables, selon les éleveurs

"Si les troubles et symptômes chez l'homme et l'animal sont confirmés sur ce secteur, aucun élément ne permet, en l'état de la connaissance scientifique et des études conduites, d'établir le lien direct avec le fonctionnement du parc éolien", indique la préfecture de Loire-Atlantique, ce mercredi. De février à avril, des experts dans les domaines vétérinaire, électrique, électromagnétique et géobiologique ont réalisé des investigations sur les huit éoliennes installées à Nozay, depuis 2012. En vain.

Les éleveurs et les producteurs sont eux catégoriques : le seul responsable de cette surmortalité et de ces troubles est le parc éolien. Et ils avancent des chiffres. En l'espace de six ans, Didier et Murielle Potiron ont vu périr 250 de leurs vaches normandes, sans que l'on ne sache pourquoi.

Des symptômes mystérieux chez les habitants

Baisse de la production laitière, difficultés à vêler, refus d'obéir, retards de croissance. Les symptômes observés par les éleveurs de Nozay sont nombreux et pour le moment ils ne trouvent aucune explication. Selon la préfecture, d'autres recherches vont être menées dans les prochaines semaines dans les domaines électrique et électromagnétique.

Par ailleurs, l'Agence nationale pour la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) a été saisie par les ministères de la transition écologique et de l'agriculture pour produire "un avis scientifique sur les causes des difficultés constatées". Depuis le mois d'avril, des éleveurs et des riverains du parc éolien affirment également souffrir de maux de tête, d'insomnies ou encore de douleurs inexpliquées. Tous sont suivis spécifiquement au CHU de Nantes.