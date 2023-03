Surproduction de noix : les producteurs de Dordogne interpellent le ministre de l'Agriculture

La noix est en crise! Ce produit phare de Dordogne se retrouve en surproduction dans le monde entier. Pour Fabien Joffre, président du syndicat professionnel de la noix du Périgord et lui-même producteur à Nailhac, la France n'est pas le premier responsable :

"Le noyer a été l'arbre le plus planté au monde depuis 20 ans" - Fabien Joffre

"En France, on produit chaque année 38.000 tonnes normalement, là on est à 50.000. Mais ce sont les chiliens, les californiens et les chinois qui sont les trois plus gros producteurs de noix au monde. Les chiliens produisent 180.000 tonnes par an, ils ont plus que quadruplé leur production. Alors que la production française n'a pas bougé depuis 50 ans." Cette surproduction met tout le monde en difficulté, le producteur, mais aussi les coopératives et les revendeurs.

En France, on produit les noix dans deux bassins : le Périgord et le Sud Ouest mais aussi en Isère avec la Noix de Grenoble.

Les solutions avancées par les producteurs de noix français : "Il faut faire de la communication, insiste Fabien Joffre. Pour que les gens en mangent plus. C'est un très bon produit pour la santé, avec plein d'oméga 3, d'oméga 6. Il faudrait le faire entrer beaucoup plus dans nos habitudes de consommations."

Et le président du syndicat professionnel de la noix du Périgord explique les différences de cultures : "Dans le monde entier la noix se mange toute la journée comme fruit sec. En France c'est un achat coup de cœur qui fait moins partie de nos habitudes."

"Par exemple les américains ont une pub incroyable sur les bienfaits santé. Avec des régimes sans ou avec noix, ils ont fait des études et les gens qui mangent 3 noix par jour pendant toute l'année ont de bien meilleures espérances de vie que ceux qui n'en mangent jamais."

Le producteur en Périgord a profité du Salon de l'agriculture pour rencontrer des confrères de l'Isère "pour que l'on puisse se structurer. On veut avoir des aides pour ne pas laisser s'abimer les noix qui sont en surproduction cette année."