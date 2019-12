Suze-la-Rousse : et si vous adoptiez un cep de vigne

Suze-la-Rousse, France

La formule a été lancé par le site Cuvée privée. Vous adoptez six ceps de vigne sur lesquels on va inscrire votre nom, ce qui correspond environ à six bouteilles. Vous recevez donc un carton de la cuvée que vous avez choisie sur le catalogue, vous bénéficiez d'une visite privée sur le domaine et vous êtes tenu au courant des travaux réalisés sur le domaine comme la taille, les vendanges. Pour le domaine des Gravennes, le coût est de 181,5 €.

Le domaine des Gravennes totalise trois cents adopteurs

A Suze-la-Rousse, le domaine des Gravennes s'est lancé dans cette aventure. En deux ans, il totalise déjà trois cents adopteurs. Le concept séduit surtout des urbains en manque d'authenticité et de nature. C'est un vrai lien avec la terre et ça plait.

Le domaine des Gravennes exploite trente hectares de vignes à Suze-la-Rousse © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Le plus difficile, c'est de commercialiser le vin explique Luc Bayon, l'un des deux frères qui exploite le domaine des Gravennes.

Pour le domaine, cette exposition sur ce site permet de faire connaître son vin, de moderniser son image et d'engranger des ventes sur la saison à venir. Mais ça permet aussi de transmettre son savoir faire, de discuter avec les adopteurs souvent des passionnés de viticulture. Des adopteurs avides de savoir comment on fabrique du vin bio. Tout le domaine des Gravennes est en bio.