Symbole de la ruralité, le coq Maurice est mort début mai sur l’île d'Oléron

Des voisins avaient porté plainte, agacés par ses chants. Il avait ensuite gagné son procès, et même inspiré une loi pour protéger les bruits de la campagne. Le coq Maurice, de Saint-Pierre-d'Oléron (Charente-Maririme) est mort, début mai, à l'âge de six ans. Il était malade du coryza.

Il s'est éteint début mai, "juste avant le déconfinement", explique sa propriétaire Corinne Fesseau, de Saint-Pierre-d'Oléron (Charente-Maritime). Mais elle n'a pas eu le cœur de l'annoncer plus tôt. "Je me suis dit qu'avec le confinement, les gens avaient déjà assez de soucis comme ça". Il est mort du coryza, une maladie contagieuse qui touche les animaux à l'âge - très respectable pour un coq - de six ans.

Il faut dire que le coq Maurice était beaucoup plus qu'un simple gallinacé, il était devenu un symbole. Depuis la plainte de voisins de Corinne Fesseau, en mai 2017, son combat était devenu national. Ces propriétaires d'une résidence secondaire, à Saint-Pierre d'Oléron, avaient porté l'affaire devant la justice, excédés par les chants de Maurice autour de six heures du matin. L'affaire, renforcée par plusieurs autres cas, était devenue celle des citadins ne supportant pas les bruits de la campagne.

Et son procès, le coq Maurice l'avait gagné, en septembre 2019. Le tribunal d'instance de Rochefort avait conclu, en septembre 2019 à la liberté de chanter de l'animal, condamnant même les voisins à verser 1 000 euros de dommages et intérêts à Corinne Fesseau. Le coq Maurice avait aussi inspiré une loi, sur les bruits et les odeurs de la campagne, le 31 janvier dernier. "Je ne pensais jamais que ça irait jusque là, reconnaît sa propriétaire. Je ne comprenais pas pourquoi les vacanciers qui passent 15 jours sur l'île d'Oléron voulaient faire la loi. Je ne changerai pas ma position". L'association de protection du coq Maurice, crée pendant ce combat, va être dissoute.

"Ça m'a fait très mal au cœur, on l'a retrouvé au pied du poulailler, explique, émue, Corinne Fersseau. On a acheté un nouveau coq, on l'a aussi appelé Maurice, il chante aussi bien. Mais ce ne sera jamais notre Maurice".