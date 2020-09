Tags injurieux, références au nazisme, en Mayenne la FDSEA dénonce les comportements de militants extrémistes

Des injures et des tags visant les éleveurs ont été découverts il y a une semaine à Changé sur les murs de la Maison des Agriculteurs. La FDSEA 53 et la Chambre d'agriculture ont décidé de porter plainte pour "injures et diffamation" : "on dérange des gens extrémistes, peut-être des anti-viande. On est prêt à accueillir tout le monde sur nos exploitations pour voir comment on travaille mais on se bat contre les intrusions, nocturnes et illégales. Ce qui était écrit c'était des références à une période sombre de notre Histoire, la période nazie, je n'en dirais pas davantage" explique à France Bleu Mayenne Florent Renaudier.

Des tags faisant référence au nazisme ont été découverts récemment dans une ferme en Loire-Atlantique.

Le président de la FDSEA 53 a, par ailleurs, affirmé que "l'inquiétude grandit" chez les éleveurs et les propriétaires de chevaux : "ils sont à cran et on commence à réfléchir sur des systèmes d'alerte et de l'accompagnement avec de la vidéo-surveillance. C'est vraiment un sujet qui nous tracasse".