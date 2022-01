Taille de la vigne dans le Toulois : "J'aime bien, on n'est pas stressé !"

L'activité a commencé en fin d'année et peut se poursuivre jusqu'en mars. La taille de la vigne, dans les parcelles du Côte de Toul, occupe la vingtaine de producteurs de l'AOC. Exemple à Domgermain, chez Catherine et Philippe Loevenbruck.

L'heure est à la taille dans les vignobles du Toulois. Activité incontournable, elle conditionne la longévité et la qualité de la vigne. Dans l'aire d'appellation Côte de Toul - environ 120 ha - la taille a commencé à la mi-novembre et se prolonge jusqu'au mois de mars pour la vingtaine de viticulteurs qui produisent l'AOC.

Dans sa parcelle de vignes à Domgermain, Philippe Loevenbruck travaille seul et pratique la taille Guyot. Après le passage du coupe-souche et du sécateur, il ne reste plus qu'un seul sarment, appelé "baguette" sur le pied de vigne. "C'est assez impressionnant ! Les gens qui n'ont pas l'habitude de tailler hésiteraient longtemps à faire ce geste", s'amuse le viticulteur.

On en enlève beaucoup d'un seul coup, il ne reste pratiquement plus rien !

Deux heures pour tailler tout un rang. Un travail qu'apprécie le viticulteur : "C'est un des travaux les plus intéressants de la viticulture parce que chaque pied de vigne est différent. Et on a le temps ! Contrairement à certaines autres tâches qui se passent en milieu de végétation, où c'est la course. La taille, on a finalement 6 mois pour la faire. J'aime bien tailler, on n'est pas stressé !"

Philippe Loevenbruck, en pleine taille © Radio France - isabelle Baudriller

Les moutons, nouvellement arrivés, participent à l'entretien de la parcelle enherbée © Radio France - Isabelle Baudriller

Le domaine de Philippe et Catherine Loevenbruck comptent 2,8 ha de vignoble © Radio France - Isabelle Baudriller

Des gestes précis qui assurent la bonne santé du vignoble. "Si on n'exagère pas la taille, on peut mener une vigne facilement sur 60 ans, 70 ans et on connaît même des vignes centenaires", souligne-t-il. Celles de Philippe et Catherine Loevenbruck ont une trentaine d'années et donc encore quelques belles grappes de raisin à produire !