Dans les vignes de Côte-d'Or, on taille les vignes pour repartir sur le bon pied

Les vignes de Brochon sont dans le brouillard cet après-midi. Ca n'empêche pas Cédric Deynou, employé au domaine Charlopin de tailler les pieds. Tous les hivers, il faut faire de la place dans les vignes pour permettre aux raisins de se développer au mieux. Armé de son sécateur électrique, Cédric choisit la branche qu'il va conserver: comme tous les raisins seront concentrés sur cette même partie du pied, ils seront de meilleure qualité.

Une année 2021 compliquée

Cette année, la taille est d'autant plus importante que 2021 a été compliqué pour la récolte du raisin. Il y a d'abord eu du gel en avril, ce qui a complètement stoppé le développement des bourgeons. Puis, l'été a été particulièrement pluvieux ce qui a permis à des maladies de se développer, comme le mildiou par exemple. "Il y a eu des vignes où nous avons eu 50% de récoltes en moins, d'autres 30%. C'était très aléatoires selon les parcelles" explique Cédric Deynou.

Cédric Deynou adapte la taille en fonction du pied © Radio France - Pauline Boudier

Des techniques pour préserver du gel

Dans tous les cas, même si le pied a été atteint par le gel ou le mildiou, il est impératif de le tailler. Mais plusieurs écoles s'affrontent: si la plupart des viticulteurs choisissent de tailler en une fois à l'hiver, certains pré-taillent. C'est un travail à faire en deux fois: d'abord, en hiver, il faut laisser deux branches, plutôt longues. Puis il faut revenir au printemps pour choisir la plus belle branche et la tailler plus précisément. Cette technique permet à la vigne de se développer plus tardivement, et donc d'éviter les épisodes de gel du printemps.

Cédric Deynou nous explique pourquoi il faut absolument tailler les vignes Copier

Un nouveau modèle à adopter?

Si cette pratique demande plus de temps, l'évolution climatique va peut-être forcer les viticulteurs à l'adopter. "Comme on a des hivers doux, la vigne va se réveiller plus tôt que prévu. Du coup, les bourgeons vont pousser et c'est là que la période de gel printanière arrive" explique Cédric Deynou. A cause de ce réchauffement des hivers, des études sont en ce moment menées pour trouver d'autres modèles, plus viables pour permettre aux vignes de ne pas trop subir le gel. "Il faut commencer à repenser l'organisation du travail" résume Christine Monamy, responsable agro-météo au pôle technique du Bureau interprofessionnel des Vins de Bourgogne.

Il y a un adage qui dit "taille tard, débourre tard" et ça s'avère vrai. Christine Monamy, responsable agro-météo au pôle technique du Bureau interprofessionnel des Vins de Bourgogne.

Bien sûr, il existe des façons de lutter contre le froid: il est possible de mettre des bougies ou des fils chauffants pour réchauffer la vigne au moment où elle gèle. Mais ces techniques sont onéreuses: les bougies ont un coût, et il faut de la main-d'œuvre pour les installer. D'après Christine Monamy, la solution la plus viable serait, tout simplement de tailler le plus tard possible: "L'année dernière il y a des gens qui ont taillé fin mars, ils ont eu moins de dégâts que ceux qui ont taillé en février par exemple." Et même si tailler tard a aussi un coût, il s'agit peut-être d'un nouveau modèle auquel il faut s'adapter d'après elle.