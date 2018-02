Daou zen 'oa en-dro d'an daol d'ar Yaou 1añ a viz C'hwevrer evit diellfennañ keleier ar c'houlz : Muriel ar Morvan, kazetennerez e Frañs 3 ha Joël Gaudart bet labourer-douar e bro Bourlet.

Derc'hel a ra ar beizanted yaouank da glemm 'benn goulenn d'an embregerezhioù bras kreskiñ ar prizioù. Ha se dres d'ar c'houlz ma ginnig ar gouarnamant ur raktres lezenn 'benn paouez gant brezel ar prizioù ha gwellaat stad al labourerien-douar.

Penaos bevañ diwar al labour-douar e 2018 ?

Unan eus palioù ar prezidant Macron a oa lakaat sevel al labour-douar en-dro e Frañs. Mennozhioù 'zo bet embannet, en o-zouez, prenañ keroc'h an danvez digant ar broduerien. Joël Gaudart a zo bet labourer-douar 'kostez ar Faoued, "fall eo ar jeu" emezañ, "poent eo ober un dra bennak."

Anv 'zo da cheñch mod d'ober da-geñver ar stalioù bras.

Ar c'hontrad hag ar priz a vo kinniget gant ar broduerien, da laret eo, gant an hini a werzh ha n'eo ket gant an hini a bren. Koust ar produioù a vo jedet ivez hervez 'pezh a broduer. Da-skouer, ma farder fourmaj pe amann ne vo ket ar memes priz eget ma broduer laez kriz. Hervez Muriel ar Morvan, kazetennerez e Frañs 3 emañ an dud o c'hortoz respontoù fetiz a-berzh ar gouarnamant.

Manifestet o deus ar beizanted yaouank er stalioù bras © Radio France - Thomas Lavaud

