Tarcenay : une affiche de vache installée pour dénoncer la pollution des champs

Le panneau est tenu par une vache au visage mécontent : "je préfère l'herbe aux déchets, merci", c'est ce qu'on peut lire sur cette affiche installée à Tarcenay, sur la route de Mérey-sous-Montrond. A l'origine de cet affichage : Christel Petitjean, un agriculteur du Doubs qui dénonce la pollution des pâturages qui a déjà causé la mort de plusieurs de ses vaches.

Des déchets qui s'envolent de camions de l'usine de tri voisine

"Le problème c'est l'usine qui trie les déchets juste à côté", explique Christel Petitjean, éleveur depuis une trentaine d'années, il a cinquante vaches. Selon lui, les camions transportant les déchets devraient être bâchés, mais parfois ils ne le sont pas et des déchets tombent directement dans ses champs.

Les animaux avalent des bouts de verre et on est obligés de les euthanasier"

Il a trente hectares de pâturage au bord de la route : "des bouts de verre tombent et après on les retrouve dans le foin, les animaux en avale et on est obligé de les euthanasier et après c'est équarrissage et là pour nous c'est de la perte sèche". En trente ans, il a déjà perdu quatre vaches. "Mais le problème ce sont aussi les gens qui balancent tout et n'importe quoi depuis leur voiture", insiste l'agriculteur.

Ce sont des pertes sèches pour nous"

Même problème pour son collègue, Benoît, il a soixante vaches et il en a déjà perdu 2 ou 3 : "ils disent qu'ils vont mettre des filets mais on ne les voit jamais arriver". Tout ce que les agriculteurs ont réussi à obtenir, c'est que l'usine de tri, en partie à l'origine de ces déchets, vienne nettoyer les champs deux fois par an. "Mais il n'empêche qu'on est obligé de passer derrière et qu'on retrouve encore du verre et du fer", déplore Christel Petitjean.