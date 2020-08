Tarn : une semaine d'avance pour les vendanges

Comme chaque année, la rentrée s'accompagne de l'ouverture de la saison des vendanges. Mais cette année s'annonce particulière. Dans de nombreux vignobles, les vendanges devraient débuter avec une semaine d'avance en moyenne. Car les températures ont été particulièrement chaudes cette année.

À Cadalen, la famille Blanc tient le Domaine des Vergnades depuis plusieurs dizaines d'années. À 26 ans, Séverin a suivi les pas de son père. Il se sent prêt pour le début des vendanges : "On va attaquer vendredi avec le primeur. C'est le premier raisin qui est mûr. On a une bonne semaine d'avance sur les autres années", explique le jeune homme.

Une année particulièrement chaude et sèche

Parmi les causes de cette avance, les fortes températures de l'été et surtout le manque d'eau. "Ce qui m'inquiète c'est le manque d'eau. Pour avoir une bonne maturité et pour qu'il y ait du jus dans les grains, il faut de l'eau. Et ça c'est inquiétant : on attend tout le temps les orages, ils n'arrivent pas", se désole Sylvie, la gérante du domaine et mère de Séverin.

Sur les 55 hectares, 50 sont exclusivement dédiés au raisin rouge. Et les grains au soleil commencent à griller. Mais Séverin a une technique : "On n'a pas rogné trop proche des raisins pour laisser un maximum de feuilles et pour que les raisins soient à l'ombre des feuilles. On a voulu éviter qu'ils soient séchés par le soleil", précise-t-il.

La famille Blanc a invité amis, proches et clients à venir commencer les vendanges à la main demain. Malgré les conditions climatiques, personne n'est inquiet. "Le raisin est très sucré cette année et on a bien anticipé la préparation de la cave et du matériel pour être prêt vendredi", assure Séverin.

Plusieurs dizaines de personnes sont attendues ce week-end dans le domaine pour le début des vendanges.