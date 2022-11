Taureaux de race Limousine : vente aux enchères "exceptionnelle" au Pôle de Lanaud

L'exercice est bien rodé pour les traditionnelles ventes aux enchères de taureaux reproducteurs. Dans l'amphithéâtre du Pôle de Lanaud à Boisseuil, la crème de la crème de la race mâle limousine défile au centre dans une petite arène. Les acheteurs sont éparpillés dans les gradins. À force de lever la main pour enchérir, Philippe a le bras droit bien musclé. "Ça fait 40 ans. Quasiment 100 % de mes cheptels sont passés par Lanaud. Et ça fait toujours un petit quelque chose d'acheter un veau" raconte l'éleveur du Maine et Loire.

ⓘ Publicité

Les ventes aux enchères incontournables pour la filière

Éric et Jean-François ont décidé d'investir, avec un nouveau taureau, âgé de treize mois, du nom de Sandre. "Il nous était prédestiné ce taureau. Il y a 20 ans, on avait une très bonne production dans notre élevage en Charente. L'un d'eux s'appelait Sandre. Le hasard fait bien les choses" s'amuse Eric.

Je préfère acheter un taureau plutôt qu'un tracteur

"On connaît très bien l'éleveur en plus. D'ailleurs, je viens de recevoir un texto où il me remercie d'avoir acheté sa bête" dit Jean-François, en montrant son portable.

Le mâle reproducteur comme investissement

Compte tenu du contexte de l'inflation depuis la guerre en Ukraine, Jean-François préfère investir dans les mâles reproducteurs. "On est de moins en moins sur les exploitations avec des effectifs assez grands. Donc, on essaye d'avoir des vaches qui se débrouillent toutes seules. Il y a peut-être des économies à faire, comme l'achat de matériel par exemple : c'est la ruine de l'éleveur. Je préfère acheter un taureau plutôt qu'un tracteur. Ce n'est pas le même prix déjà. Et niveau rentabilité, j'achète un taureau à 4 100 euros et je peux le revendre à 5 000 euros. Pour un tracteur, ce n'est pas possible" explique l'éleveur.

Des ventes "exceptionnelles"

Les acheteurs répondent toujours présent : quelques centaines d'éleveurs ont participé aux ventes aux enchères. "Les gens sont restés pendant longtemps dans l'attente de renouvellement de leurs taureaux reproducteurs, par rapport à des problèmes de conjoncture. Et aujourd'hui, face à la hausse du prix de la viande, et notamment des taureaux adultes qui sont partis à la boucherie à des prix valorisants, ces gens-là reviennent aux investissements. Ils reviennent acheter de la génétique", analyse Olivier Lasternas, président du Herd-book Limousin.

Pari réussi : à la fin de la vente aux enchères, 100 % des taureaux de la catégorie "Espoir" ont été vendus, avec une moyenne de prix de vente autour de 3 533 euros.

Le pic de la vente atteint les 6 700 euros. Ce sont des "ventes exceptionnelles et encourageantes" pour les organisateurs.