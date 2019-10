Taxe OMC sur les vins: le coup de gueule d'un vigneron tourangeau

Le coup de gueule d'un vigneron de Vouvray contre la taxe OMC de 25% que les Etats-Unis s'apprêtent à appliquer à nos vins. Sur Twitter, Benoit Gautier a réagi au quart de tour en dénonçant ce qui est pour lui un "véritable coup en traître". Le 18 octobre, 25% de taxe douanière vont être imposés aux vins de Touraine et à d'autres produits agricoles."Qui va se soucier du monde viticole?", déclare Benoit Gautier qui appelle les politiques à se réveiller. Car personnellement il vend 12 à 15 000 bouteilles de Vouvray aux USA chaque année et il mesure combien la taxe OMC va le pénaliser.

On est les oubliés du monde politique. On pèse pourtant beaucoup sur le marché de l'export.Toutes les années de labeur, de création de réseaux pour travailler aux USA, de recherche et de prospection, tout cela risque d'être anéanti par cette taxe OMC. Il y a un vieux dicton qui dit: il faut 10 ans pour créer un client, il faut 10 minutes pour le perdre! On en est là -Benoit Gautier, producteur de Vouvray