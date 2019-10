Telepac : Combien verse réellement l’Europe aux agriculteurs corses ?

Corse, France

Mobilisations à répétition, barrages filtrants, incidents, les agriculteurs corses ne décolèrent pas après la suspension de tout ou partie des versements des aides de la politique agricole commune européenne (PAC) concernant les parcours pastoraux pour plusieurs centaines d’entre eux.

Dans ce contexte, un mot se propage, c'est presque viral : Telepac.

A la maison, sur la tablette, au café sur votre téléphone ou encore sur l'ordinateur au boulot, depuis quelques jours tout le monde y a jeté un œil. Telepac, c’est le site internet du ministère de l'agriculture dédié aux aides européennes de la politique agricole commune. Un site qui donne les noms, communes d'installation et montant des aides perçues pour chaque exploitant agricole ou groupement d'exploitants, des données en libre accès sur telepac.gouv.fr

On y découvre donc notamment - et c'est ce qui intéresse tout le monde - les montants perçus de façon détaillée, à quel titre : les aides à la surface, la compensation des handicaps naturels, l'aide aux investissements ou encore le soutien au verdissement.

Et bien sûr, en néophyte, on s'étonne tous, se gausse même parfois, de certaines sommes dépassant les 100 000 voire 200 000 euros dans des régions au terrain certes difficile mais que l’on n’imaginait pas héberger autant d'exploitants. Par ailleurs, certains se sont amusés à faire des calculs et les surfaces déclarées, selon les sommes de Telepac, dépasseraient les 220 000 hectares, cela représente le quart de la Corse.