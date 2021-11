Témoignage : Difficile de reprendre un bateau de pêche

Aux Assises de la pêche et des produits de la mer, en cette fin de semaine dans le nord-Finistère, les problèmes de la filière sont évoqués : du Brexit aux difficultés de reprise des entreprises de pêche. Exemple à Concarneau.

Racheter un bateau de pêche peut devenir un parcours du combattant. En cette période d'après-covid et de Brexit, les banques sont frileuses. Romain Wallet, patron à Concarneau va en témoigner ce vendredi aux Assises de la pêche et des produits de la mer à Saint-Pol-de-Léon.

Les banques ne suivent pas

À l'origine, il voulait racheter le bateau de son armateur, "plus gros", mais il a dû se rabattre sur un plus petit, parce que "les banques ne voulaient pas suivre". Le projet doit être longuement réfléchi : "il faut de l'apport, 10 à 15% du bateau. On compte déjà pour un bon bateau avec de l'équipement moteur, on tape déjà dans les 100.000 euros." Mais les banques ont refusé.

Racheter le bateau petit bout par petit bout

Et pourtant, il avait prévu ce projet, il avait "toujours mis de côté", et il avait un autre critère exigé par les financeurs, de l'expérience, car le rachat de bateau devient un rêve inaccessible pour un jeune : "Ça fait pas mal d'années que je navigue, entre 12 et 13 ans de pêche, j'ai toujours voulu avoir mon propre bateau."

Alors armateurs vendeurs et patrons acheteurs s'organisent quand décidément le dossier ne passe pas : "Il y a des patrons qui rachètent les bateaux des armateurs et racheter petit bout par bout si les banques ne suivent pas."

Romain Wallet témoigne aux Assises de la pêche et des produits de la mer ce vendredi.