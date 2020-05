Témoignage : un jeune agriculteur manchois pousse un cri de détresse

Kevin Guillon a 28 ans, installé au Vernay, près de Coutances, ce jeune passionné vient de lancer une cagnotte sur internet appelée : " Sauver ma ferme". Crise après crise agricole, le voici après 4 ans, pris à la gorge financièrement et au bout du rouleau, il appelle au secours et demande de l'aide.

Et pourtant quand il rachète en 2016 la ferme de son voisin et maître de stage, il est prêt. Très vite, peut-être trop vite parce qu'il n'a pas encore la trésorerie suffisante, il converti la ferme en bio mais les ennuis commencent "j'ai eu un problème sanitaire sur mes veaux puis ça a été la sécheresse l'année suivante omme je ne pouvais plus nourrir mes bêtes car j'avais dû racheter du foin, j'en ai vendu 10 mais du coup j'avais forcémment moins de lait et rebelotte l'été suivant à nouveau la sécheresse et j'ai encore dû racheter pour 5 000 euros de foin. Depuis les dettes s'accumulent et je n'arrive plus à faire face". Aujourd'hui Kevin qui ne peut plus faire d'emprunt à la banque car il a restructuré ses prêts pour pouvoir s'en sortir, vit dans un mobil-home sur la ferme.

Kevin a près de 40 000 euros de dettes et appréhende la sécheresse annoncée cette année à laquelle dit-il il ne pourra faire face.