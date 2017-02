Tempête en Bretagne, à St-Guénolé, on déplace les cuves de gazole

L'an dernier, les cuves de gazole pêche du port de Saint-Guénolé à Penmarc'h avait failli s'écrouler. Depuis, la leçon a été retenue, et un chantier est justement en cours pour éviter de voir se reproduire une telle mésaventure.

Ça souffle sur la Bretagne ! Les goélands font du sur-place dans le vent, et les chalutiers sont bien rangés le long du quai à Saint-Guénolé. La dernière grosse tempête de janvier 2016 avait bien failli très mal se terminer sur le port de Saint-Guénolé à Penmarc'h. Les cuves de gazole pêche s'étaient descellées sous la force des vagues. Il faut dire qu'elles étaient très mal placées, juste de l'autre côté du parapet, face à la Mer. Sans doute l'un des endroits les plus exposés par coup de vent de Nord-Ouest.

Des cuves réinstallées à un endroit plus propice

La leçon a tout de même été retenue, car les gestionnaires du port ont confié la mission à une entreprise locale. Elle est actuellement en train de déplacer ces cuves et de les installer en sous-sol, sur la digue qui ferme le port de Saint-Guénolé, à quelques mètres du bâtiment de l'armement La Houle. Point essentiel aussi : ce nouvel équipement permettra aux marins-pêcheurs de se ravitailler en carburant 7 jours sur 7, alors qu'aujourd'hui, il n'y a que deux jours pour ça : les lundi et jeudi.

La pointe de La Torche, en Finistère-Sud © Radio France - Benjamin Bourgine

Thierry est patron pêcheur : " On ne peut pas rentrer le mardi ou le mercredi, sinon on n'a pas de gazole. C'est une contrainte pour nous, aujourd'hui. Ces nouvelles cuves, c'est une bonne chose, on aurait bien aimé qu'elles soient prêtes plus vite, mais on va attendre ".

Petit délai

Problème, au moment du premier remblai, l'entourage en béton a montré quelques signes de faiblesse. Un nouveau système de fixation est trouvé, et le chantier devrait se terminer au printemps selon Yves Le Garrec, responsable de la Sofidecoop. Une pelleteuse est en ce moment au travail. Terrassement, consolidation. La cuve a même été sortie de son emplacement et reposée temporairement sur le terre-plein.

La pelleteuse, la cuve et le trou dans lequel elle doit retourner (la cuve) © Radio France - Benjamin Bourgine

Coup de vent ce week-end

Quant au coup de vent ce week-end, ça va peut-être ralentir un peu le chantier, mais ça va aussi permettre aux marins-pêcheurs de rester à terre. Pas la peine de sortir par ce temps, la Mer est trop grosse, et puis surtout il faudra être disponible pour la semaine prochaine, car là, ce sera intéressant : " ça ne peut que faire du bien, pour tout le monde. Il fallait du mauvais temps, ça fait remuer la Mer et ça fait sortir le poisson de la roche ". Pour le Lieu Jaune par exemple, qui devrait être plus présent en ce moment et que les pêcheurs côtiers ne voient que trop peu.