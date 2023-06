Tempête Eunice : indemnisation pour le secteur agricole dans le Pas-de-Calais

La préfecture du Pas-de-Calais annonce ce lundi 5 juin que le département est reconnu sinistré au titre des calamités agricoles suite à la tempête Eunice du 18 au 21 février 2022. Les demandes d'indemnisation pour le secteur agricole sont donc ouvertes dès ce lundi et jusqu'au 3 juillet 2023.

ⓘ Publicité

Une bonne nouvelle pour tous les agriculteurs du Pas-de-Calais. Cette reconnaissance permettra aux exploitants ayant subi des pertes de bénéficier d'une indemnisation. Vous pouvez demander une indemnisation sur le site Mes Démarches (agriculture.gouv.fr) .

Les pertes de récolte concernent le maraîchage : brocoli, ail, choux fleur, petit pois, concombre, cresson, courgette, betterave, épinard, fenouil, haricot vert, navet, oignon, radis, salade, aubergine, mâche, mesclun, courge, poireau, carotte, cornichon, rhubarbe, poivron, panais, céleri rave, fraise et chou rave. Les dommages sont également reconnus pour des pertes de miel et des pertes de fonds pour les essaims d'abeilles.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

Exploiter au moins une parcelle située sur une commune reconnue sinistrée.

Exercer une activité à titre professionnel. Seuls les producteurs enregistrés au répertoire Sirène et possédant 70 ruches au minimum sont potentiellement éligibles.

Avoir été assuré sur la campagne 2022 contre le risque incendie, voire la grêle ou la mortalité du cheptel si absence de bâtiment d'exploitation, ou à défaut avoir une assurance professionnelle sur le véhicule professionnel.

Les dommages doivent atteindre une valeur absolue minimale fixée à 1.000 euros calculée

Le taux de perte physique doit atteindre au minimum 30% de la production annuelle par rapport aux rendements théoriques.

La perte de la récolte doit dépasser 13% du produit brut théorique de l'exploitation (aides PAC comprises).

Pour plus d'information, vous pouvez contacter le Service de l'Economie Agricole (SEA) de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) à l'adresse suivante : DDTM du Pas-de-Calais - SEA - 100, avenue Winston Churchill 62022 Arras et au 03-21-50-30-41.