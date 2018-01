L'activité du port d'Arcachon est ralentie depuis le 24 décembre, date de la première tempête qui a soufflé sur la Gironde. Depuis les épisodes venteux se sont enchaînés, rendant de plus en plus difficiles les sorties en mer.

La situation n'est pas encore dramatique dans le port de pêche d'Arcachon, mais il ne faudrait pas que ces épisodes venteux durent trop longtemps

Des poissons qui arrivent à la Criée en camion

Depuis le 24 décembre, aucun poisson n'a été débarqué dans le port d'Arcachon, on envoie les camions de la criée d'Arcachon à la Rochelle, à Royan chercher la production de nos bateaux, pour la vendre à Arcachon pour que la criée fonctionne. C'est coûteux, on arrive à faire tourner l'outil, au ralenti certes, mais le poisson est la raison d'être de la criée. Comme ce qui est rare est cher, le poisson est rare, donc on le vend beaucoup plus cher. C'est pêché dans des conditions très difficiles, puisqu'il y a des creux de 5 à 6 mètres tout le temps, ils prennent beaucoup de risque. C'est rare dans la durée, depuis le 24 décembre, il n'y a pas eu 2-3 jours d'accalmie où les bateaux auraient pu avoir un mouvement normal,

Il ne faut pas que ça dure plus longtemps pour personne, pour les pêcheurs, pour la criée,. On a fait beaucoup moins de tonnages, 7 ou 8 bateaux sont enfermés dans le port depuis le 24 décembre . Il y a un manque à gagner pour tout le monde, il est temps que ça s'arrête

Les petits pêcheurs et les bateliers privés de mer

Les sorties sont rares pour les petits pêcheurs et bateliers du port d'Arcachon depuis la fin du mois de décembre. Mais les professionnels sont habitués à ces périodes de chômage technique pendant la saison hivernale, la saison creuse pour eux.