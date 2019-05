Terre de Cévennes : l’abbé des champs

Lozère, France

C'est une vieille tradition en Lozère, la bénédiction des pâturages. Une tradition qui avait disparu au fil des ans et qui a été remis au gout du jour par un jeune abbé arrivé en Lozère il y a 2 ans. Il s’agit d’apporter la bénédiction au monde paysan, bénédiction des champs, de la ferme, des animaux mais aussi du matériel agricole. L’abbé Pierre Yves Giraud s’est donné pour missions de relancer les bénédictions de pâturages, une mission qui l’amène à se rendre aux quatre coins du département à la rencontre des éleveurs. L’abbé des champs un reportage Terre des Cévennes de Saïd Makhloufi.

Benoit l’agriculteur souhaite faire bénir son nouveau tracteur. © Radio France - SAID MAKHLOUFI

Il ne quitte jamais sa soutane, couleur noire au col fermé jusqu’au dernier bouton. Il est jeune, il a 31 ans, les yeux bleus, le sourire éclatant. Il est difficile de ne pas voir l’abbé Pierre Yves Giraud, de ne pas le voir lui et sa voiture, une 206 breaks dans laquelle il passe une bonne partie de ses journées, il faut dire que notre abbé est toujours en mouvement."Je parcours entre 500 et 1000 km chaque semaine sur les routes de Lozère. Je vais dans les hameaux, les villages isolés _à la rencontre du monde paysan_". Benoit l’agriculteur souhaite faire bénir son nouveau tracteur. Le matériel coute cher et mieux vaut se prémunir de tout incident. Pour bénir le tracteur, il faut un bénitier mais surtout le livre des bénédictions. Beaucoup de chrétiens restent attachés aux bénédictions, surtout à celles qui sont fortement ancrées dans les traditions populaires ou les pardons. Pourtant, on peut se demander s’il faut bénir un tracteur, des chevaux, des vaches. L’église a répondu en publiant en 1984 un Livre des bénédictions.

Le livre des bénédictions

Il débute par la bénédiction des personnes, invitées à bénir Dieu dans leurs différentes situations : familles, enfants, associations d’entraide missionnaires et catéchistes. On trouve ensuite tout ce qui concerne l’activité humaine ; il s’agit ici de discerner la présence de Dieu dans tous les événements de la vie pour mieux vivre selon l’Évangile. La bénédiction du travail des champs, des fruits de la terre, de l’eau… invite l’homme à prendre sa responsabilité envers la nature et à exprimer la bienveillance de Dieu s’exprimant à travers l’initiative des hommes. Quant à la bénédiction des animaux, pour ne pas paraître folklorique, elle vise à rendre grâce pour la création tout entière et toutes les créatures qui la peuplent. Viennent ensuite les objets de culte, les objets de dévotion et des bénédictions diverses.

L’Église a publié en 1984 le Livre des bénédictions. © Radio France - SAID MAKHLOUFI

Il convient, à propos des bénédictions, d’exercer un vrai discernement. On ne bénit pas n’importe quoi (par exemple de l’armement, un monument qui n’a rien à voir avec un agir chrétien).

Beaucoup de chrétiens restent attachés aux bénédictions, surtout à celles qui sont fortement ancrées dans les traditions populaires

Cette rencontre entre l’abbé et l’agriculteur n’est pas due au hasard. Avec sa soutane noire au col fermé qu’il ne quitte jamais, Pierre Yves Giraud est en conquête ou plutôt en reconquête: " il faut aller là où l’église a disparu, dans les hameaux, les petits villages et c’est dans ces lieux qu’on trouve le monde paysan, un monde qui n’attend qu’une chose qu’on tape à sa porte". L’abbé Giraud tape aux portes, s’invite chez vous, discute et va même jusqu’à mettre la main à la pâte. Il n’est pas rare de le voir sur un tracteur pour donner un coup de main.

Bénédiction des vaches avant les estives © Radio France - SAID MAKHLOUFI

La mission de Pierre Yves est claire ramener les brebis égarées sur le chemin qui mène à l’église et il va aujourd’hui dimanche récolter le fruit du travail de terrain qu’il effectue depuis un an .Pierre Yves organise la 1er procession et bénédiction de s pâturage de sa paroisse et des centaines de Lozériens ont répondu présent: "procession et bénédiction cette démarche permettra à chacun de nous rappeler que le paysan sait qu’il doit se donner tout entier dans son travail et qu’en même temps la récolte ne dépend pas de lui. Il est bon de nous mettre sous le regard de Dieu qui nous a confié la terre pour la faire fructifier et donner du pain pour nourrir les hommes".

Solange et Gut couple d'agriculteur du nord-lozère © Radio France - SAID MAKHLOUFI

Opération réussie pour le plus jeune curé de Lozère mais sa mission n’est pas terminé en réalité elle commence à peine.