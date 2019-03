Terre de de Cévennes : La pêche en Lozère

Lozère, France

Les poissons qui peuplent les 2 800 kilomètres de rivières, torrents et ruisseaux Lozériens sont principalement des salmonidés, d'ailleurs, toutes les eaux du département sont classées en 1ère catégorie et la truite fario est présente partout. Pour la pêche la Lozère est à part. La beauté du cadre naturel, à laquelle personne ne peut être indifférent, ainsi que le nombre et la diversité des cours d’eau font de ce département une des principales références françaises, voire européenne, de la pêche en rivière.

Fréderic pêcheur depuis 30 ans © Radio France - SAID MAKHLOUFI

La fédération développe le loisir pêche dans le département est propose depuis 2010 deux structures d'accueil spécialisé des pêcheurs sur les lacs de naussac et de Villefort. Su place vous y trouverez les conseils avisés de techniciens de la pêche, du matériel à louer ou à acheter, de la location de barques, une restauration adaptée ainsi que toutes les informations utiles à la pêche ou au tourisme local.

La pêche au bord du Lot © Radio France - SAID MAKHLOUFI

La pratique de la pêche sur le domaine public, appartenant à l'Etat, ou sur le domaine privé, qu'elle appartienne aux collectivités locales ou à des particuliers, implique le respect d'un certain nombre de règles élémentaires vis-à-vis des autres pêcheurs, des personnels chargés de leur entretien, des autres usagers et des propriétaires riverains. Sur le domaine privé, la pratique de la pêche est souvent admise par les propriétaires riverains grâce à leur esprit de compréhension et à leur générosité.

Fréderic pratique la pêche a la mouche © Radio France - SAID MAKHLOUFI

Toutefois, le mauvais comportement de certains peut toujours remettre en cause l'accord écrit ou tacite du propriétaire qui est le titulaire du droit de pêche. Amis pêcheurs, respectez le bien d'autrui et les bords des rivières ou plans d'eau si vous souhaitez bénéficier de façon durable de la possibilité d'y pratiquer votre loisir favori.

La pêche a été bonne pour Frédéric avec 5 truites en une après midi © Radio France - SAID MAKHLOUFI

Frédéric relâche le poisson car il pratique la pêche NO KILL © Radio France - SAID MAKHLOUFI

Voici les recommandations pour un bon comportement et une bonne conduite. Ceci afin d’être un pêcheur respectueux et respecté. Le pêcheur respecte la flore, la faune et l'environnement, il ne laisse pas de traces de son passage et emporte ses déchets. Le pêcheur évite de marcher dans l'eau ou de détruire la flore, pour protéger les alevins et les frayères. Le pêcheur respecte le poisson qu'il a capturé, et en prend le plus grand soin. Le pêcheur surveille la rivière et communique les anomalies qu'il constate : pollution, dégâts. Le pêcheur respecte la réglementation : permis, dates, heures, prises, mesures, quotas. Le pêcheur se munit toujours de sa carte de pêche et se renseigne sur la réglementation en vigueur. Le pêcheur fait attention à son matériel et à celui des autres pêcheurs. Le pêcheur est sympathique, jovial et courtois avec les autres pêcheurs, riverains et garde pêche. Le pêcheur respecte les clôtures et les propriétés privées. Le pêcheur est désireux d'améliorer sa technique et ses connaissances, il partage son savoir-faire.