Terre de femmes : un nouveau réseau pour les agricultrices en Mayenne

Les femmes jonglent entre vie professionnelle et vie de famille. Ce n'est pas toujours simple dans ces conditions de se créer un réseau. Surtout quand on travaille à la campagne, en tant qu'agricultrice. C'est pour cela que Terre de femmes a été créée ; Sandrine Labbé en est l'animatrice, elle était l'invitée du 6/9 de France Bleu Mayenne et France 3 Pays de la Loire ce lundi 5 décembre : "L'objectif de ce réseau, c'est de rassembler des femmes qui se ressemblent et qui exercent le même métier, de se soutenir, de s'entraider, et pourquoi pas de travailler ensemble. L'idée aussi c'est de les mettre en valeur, de leur donner de la visibilité et pourquoi pas de donner envie à des jeunes femmes de devenir agricultrices."

Créer un groupe de femmes pour libérer la parole

Ce n'est pas toujours simple de trouver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Il faut jongler entre ces différentes vies, "Avec Terre de femmes, les agricultrices vont oser certaines choses, partager des problématiques qu'elles n'oseraient pas aborder avec des hommes" pour Sandrine Labbé, l'animatrice de Terres de femmes, "Traditionnellement les femmes n'ont pas toujours trouvé leur place dans le monde agricole, mais aujourd'hui ça a beaucoup changé, aujourd'hui elles sont tout à fait reconnues, d'ailleurs la Mayenne est championne pour le nombre de femmes à la tête d'exploitation puisqu'elles représentent un tiers des patrons agricoles."

Une réunion publique de lancement et d'information a lieu mardi 6 décembre à 20 heures 30 à la Chambre d'agriculture de la Mayenne à Laval