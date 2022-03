Terre de liens, la structure qui achète les terres à la place des agriculteurs

Ce dimanche 27 mars 2022 des adhérents de Terre de Liens Limousin et des agriculteurs et agricultrices ont pris le temps d'échanger sur les parcours de chacun.

Gaël s'est installé avec Claire il y a deux ans dans la Haute-Vienne. Le système Terre de Liens, c'est avant tout pour lui une évidence : "On estime que _la terre est un bien commun_, et on sera content quand on aura fini notre activité de léguer les terres à quelqu'un qui sera dans la même dynamique que nous". C'est à dire une ferme "familiale" et bio.

Les deux trentenaires sont paysans boulangers et maraichers bio au Vigen, à côté de Limoges (Haute Vienne). Pour eux, impossible d'investir dans des terres. C'est grâce à l'épargne solidaire des adhérents à Terre de Liens qu'ils ont pu réaliser leur projet.

"Une vision collective de l'agriculture"

"C'est ni plus ni moins qu'un pot commun" explique Vincent Laroche administrateur de l'association dans le Limousin "dans lequel _tout le monde peut devenir co-propriétaire_. C'est une vision plus collective de l'agriculture et ça redonne du sens à leur argent plutôt que de dormir sur un livret A".

Pierre-André est lui agriculteur depuis plusieurs dizaines d'années et baigne dedans depuis toujours. Il est en train de devenir le huitième fermier accompagné par Terre de Liens dans le secteur et pour lui c'est un grand soulagement : "c'est être libre, souffler, moins penser à rembourser ceci ou cela et profiter aussi peut être un peu plus de la vie plutôt que de chercher à produire toujours plus pour éponger les dettes".