Terre de Touraine, par Philippe Guilbert

Alors nous n’allons pas revenir sur le sujet sensible de notre bel Hexagone qui, non content de ne pas avoir de pétrole, n’avait pas de masques en masse quand la crise sanitaire est arrivée…. Or l’on sait que le port d’un masque artisanal bien conçu protège du virus.

Un masque lavable bien ajusté comprenant un tissu absorbant pris entre deux cotonnades serrées évite qu’une personne infectée ne projette vers les autres le virus.

Mais ça n’a pas l’efficacité d’un masque chirurgical ou d’un FFP2

C’est juste, mais entre cela et rien, prenons cela ! D’autant qu’une personne maîtrisant la couture peu en fabriquer rapidement quelques dizaines.

Et c’est ce qui arrive en Touraine comme partout en France

Oui la capacité d’initiative des français est sans limite. Dès le début de confinement des couturières ont cousu des masques, d’abord sur le modèle diffusé par l’hôpital de Grenoble, puis avec le patron Afnor. C’est le cas de l’atelier « Ma bulle couture » à l’Ile Bouchard ou des « Couturières masquées » à Tours.

Mais dites-moi quel rapport avec l’agriculture ?

Eh bien plusieurs. D’abord pour souligner dans Terre de Touraine l’élan du réseau des élus MSA pour soutenir les MARPA, les Maisons d’accueil rural pour personnes âgées et les techniciens du réseau de téléassistance Présence verte par exemple. Ces délégués se sont mobilisés pour leur rapidement fournir masques et visières 3 D.

Et puis aussi car certaines activités agricoles saisonnières comme le calibrage des pommes, des asperges, la mise en bouteille des vins, la traite, conduisent les opérateurs à une certaine proximité, d’où la nécessité de faire connaître l’intérêt des masques en tissu.

Un masque en tissu qui rappelons-le ne protège pas totalement

Bien sûr et comme le dit le médecin chef de la MSA Berry Touraine le docteur Gaudoin, les masques artisanaux doivent être considérés comme un geste barrière de plus qui n’affranchit pas des autres, tousser dans son coude, se laver soigneusement les mains, garder au moins un mètre avec un interlocuteur. Ah j’allais oublier, l’autre différence avec le masque de Zorro est que le modèle anti-Covid doit être changé après une demi-journée de travail. Il en faut donc quatre par personnes, deux avec soi et deux qui sèchent. Car, le masque made in Touraine une fois porté doit être rangé dans un sac plastique avant son lavage à 60°C durant 30 mn.