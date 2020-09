Terre de Touraine par Philippe Guilbert

La moisson de juillet semble déjà loin mais elle restera longtemps gravée comme un choc pour les agriculteurs tourangeaux qui sont de fins producteurs de blé. Une récolte à oublier avec un tiers de grains en moins quel que soit le mode de production. En cause, une fin d’année 2019 très pluvieuse , qui a gêné les chantiers de semis et une météo printanière chaotique faite de froid tardif et vents séchants et une très forte pression des pucerons.

Pour les cultures de printemps, il faut attendre un peu pour avoir le bilan des récoltes de maïs et de tournesol, des plantes qui aiment la chaleur mais qui ont manqué d’eau. En revanche les producteurs de melon du richelais continuent de nous offrir des fruits gorgés de soleil. La qualité est aussi là pour des arboriculteurs qui ont retrouvé le sourire. Quant aux fourrages, les troupeaux sont assurés d’avoir qualité et quantité cet hiver.

La nouvelle campagne agricole a débuté au mois d’août avec les semis de colza qui commencent à lever souvent dans de meilleures conditions qu’en 2019.

Mais septembre c’est aussi le mois des vendanges…

Septembre mais août aussi. Car si le gros des troupes va se mettre en mouvement à partir de la semaine prochaine, certains ont déjà terminé ou presque. C’est le cas de la petite appellation Touraine Noble Joué. Pinot gris, pinot noir et pinot meunier fermentent désormais avant d’être assemblés dans quelques semaines pour donner naissance à ce rosé gris « œil de perdrix », un vin aromatique qui agrémentera les chaudes journées ….de l’été prochain.

Mais la poigné de vignerons de Touraine Noble Joué produit aussi une perle rare au rendement confidentiel, la liquoreuse malvoisie.

La Malvoisie c’est l’autre non du pinot gris. Un cépage propice à la concentration des sucres par la pourriture noble, comme le chenin. En pays Noble Joué, c’est-à-dire à Esvres, St Avertin, Chambray et Joué lès tours ; la malvoisie est coupée à la main, quelques semaines après les vendanges des rosés. Mais seulement si la météo favorise la surmaturation des grappes au soleil de septembre. Et l’année 2020 bien partie pour offrir à la Touraine la première Malvoisie du Comte Odart…

Que vient faire cet érudit tourangeau du 19ème siècle dans un vin du 21ème siècle, apprécié dit-on par Louis XI au 15ème?

Tout cela mérite quelques explications. Figure de la commune d’Esvres, sur laquelle est plantée l’essentiel du vignoble de Noble Joué, le Comte Odart, était l’un de ces nobles modernes et érudits qui ont parsemé le 19ème siècle. Polytechnicien, élève de Chaptal, ce grand propriétaire terrien avait délaissé la carrière des armes pour embrasser celle de l’agriculture. A Esvres autour de son domaine de la Dorée, ampélographe de renom, il avait regroupé près de 500 cépages provenant de 14 pays, dont la fameuse Malvoisie. Aux vendanges, il faisait passeriller les grappes à l’air libre, au soleil sur des claies d’osier, prélude à la vinification d’un jus sirupeux.

L’ampélographie est la science de la connaissance des cépages et notamment de la forme de leurs feuilles. Mais quel est le profil aromatique de ce pinot gris. De sa robe argentée émane des notes subtiles de rose, de fleurs blanches, ses arômes de litchi et de muscat lui donnent une belle longueur en bouche. C’est un vin d’exception, produit les années de soleil et dont la production ne dépasse pas 40 000 bouteilles.

Voilà vous savez tout désormais de la Malvoisie du Comte Odart, marque que viennent de déposer les vignerons de l’appellation Touraine Noble Joué.