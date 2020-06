Terre de Touraine : Philippe Guilbert les animaux d’élevage ne sont pas sensibles à la Covid 19

Muriel Vayssier, la cheffe du département Santé animale de l’INRAE, le fameux institut de recherche agronomique, rappelle que chez les animaux, la maladie résulte d’une recombinaison ; c’est-à dire d’un échange de matériel génétique entre virus et que celui-ci a la « capacité d’infecter l’homme » et de « créer l’épidémie que l’on connaît ». L’article paru dans Terre de Touraine cette semaine explique notamment que la transmission d’une espèce animale à une autre ne vaut que s’il existe un récepteur.

Le porc comme les mustélidés, dispose de ce récepteur. Cependant, les études ont montré que le porc n’était pas sensible à l’infection Covid. Aucun virus n’a été détecté dans les prélèvements d’animaux infectés par voie nasale et suivis pendant 40 jours.

Alors quid des volailles dont on sait qu’elles jouent souvent un rôle majeur dans les infections virales. On a tous en mémoire la grippe aviaire. Bien sûr, les volailles n’ont pas échappé à la sagacité des scientifiques. Ainsi poulets et canards ont été inoculés avec ce SARS-CoV-2 et suivies pendant quatre semaines. Résultat, non sensibles à la maladie, ils ne l’ont pas développée.

Après la couvée,… après les cochons,… il y a ? ….les veaux et la vaches….

Et oui et des études expérimentales d’inoculation in vivo sont également en cours sur bovins comme sur les autres ruminants, les chèvres et les moutons. Les résultats ne sont pas encore connus mais l’institut indique que « les absences de foyer épidémique chez ces espèces dans tous les pays du monde touchés par la pandémie, sont autant d’indices suggérant qu’elles ne seraient pas sensibles au virus ».

Et les chevaux alors ? Les chevaux, qui ne sont pas des ruminants, sont probablement insensibles aussi.

Ce virus pourrait … « fouiner » chez les mustélidés. Plusieurs cas d’infection ont été décelés chez ces petits carnassiers sauvages comme les furets, les visons et… les fouines. Le virus provoquant chez eux des « signes cliniques et des lésions au niveau de l’appareil respiratoire un peu comme chez les humains. Eux-mêmes peuvent transmettre le coronavirus à certains animaux domestiques, comme les chats de ferme et à nous aussi. Cette zoonose reste toutefois une exception.

L’étude de l’INRAE apporte également des précisions sur les foyers de contamination détectés dans les abattoirs. Le Centre Val de Loire a connu durant quelques jours la fermeture d’un site du Loiret, réouvert depuis. Mais toutes les études disent la même chose : « l’introduction du virus se fait par une personne contaminée et non par un animal ». Quant à la viande elle-même, l’Institut rappelle que « la transmission par voie digestive n’est pas démontrée. Et rappelons le, une cuisson de 4 minutes à 63°C inactive les coronavirus dans les aliments ». Sur ce je vous souhaite une belle journée

