Terre en fête: un week-end placé sous le signe du monde agricole à Montaudin

Montaudin, France

Pour cette nouvelle édition de Terre en fête, les organisateurs n'auraient pas pu rêver mieux en terme de météo: un ciel bleu et un soleil rayonnant. Exactement ce qu'il faut pour donner envie aux locaux, comme aux touristes, de se balader au milieu des champs pour cette manifestation agricole qui a lieu tous les ans au mois d'août.

Cette année, en plus des traditionnelles expositions d'engins agricoles, l'équipe d'organisateurs propose aussi des animations et des concours auxquels peuvent participer les visiteurs.

La découverte du monde agricole séduit encore

Terre en fête attire toujours autant de monde. Cette année, les organisateurs attendaient 6000 visiteurs sur les deux jours de manifestation. Petits et grands, tous ont cette curiosité à l'égard du monde agricole et de la nature.

Stéphanie est venue avec son mari et ses deux enfants: "c'est la troisième fois que nous venons et c'est toujours super de découvrir le monde agricole, et en plus, mon fils ça lui plaît beaucoup car il aimerait devenir agriculteur plus tard".

Il y a les visiteurs qui découvrent pour la première fois Terre en fête et ceux qui reviennent chaque année avec le même plaisir. C'est le cas de Pierre, un retraité mayennais, qui vient à Terre en fête depuis plus de 20 ans. Il aime tellement cet évènement, qu'il vient le samedi et le dimanche.

Exposition de tracteurs © Radio France - Lena Thébaud

Les machines, c'est mon dada

Pierre vient pour l'ambiance mais aussi pour admirer les engins agricoles car c'est ce qu'il préfère. Il constate notamment l'évolution qu'ont connue les machines agricoles, devenant de plus en plus imposantes. "À l'époque de mes parents, avant les tracteurs, , on utilisait des chevaux", précise-t-il en rigolant.

Cette année, à Terre en fête, il y en a pour tous les goûts, les amateurs de grands tracteurs modernes faisant plusieurs mètres de haut seront ravis. Mais pour les plus nostalgiques, il y a aussi des tracteurs vintage datant des années 1960.

Course de Moiss'Batt'Cross

Parmi les animations de Terre en fête, il y en a une qui séduit particulièrement les visiteurs: les courses de Moiss'Batt'Cross, c'est-à-dire les moissonneuses batteuses. Elles sont 14 à concourir tout le week-end à travers plusieurs manches, pour les petits gabarits comme les grands.

"Ces courses sont un succès car ça met une bonne ambiance et c'est sportif" souligne Sylvain Bodinier, responsable cette année de ces courses. Comme toute course, le but est d'aller le plus rapidement possible. La preuve que les engins agricoles ont parfois plusieurs utilités.