Le salon de l'agriculture Terres en fêtes reporté à juin 2022

Terres en Fêtes, le salon de l'agriculture des Hauts-de-France qui se tient tous les deux ans à Tilloy-lès-Mofflaines, à côté d'Arras, annonce qu'il reporte sa prochaine édition aux 10, 11 et 12 juin 2022. Le plus grand salon agricole au nord de Paris, qui avait déjà décalé une première fois sa tenue à juin 2021, se voit contraint de décaler l'événement d'un an, compte-tenu du contexte sanitaire.

La plus grande ferme régionale attire tous les deux ans plus de 60.000 visiteurs, plus de 400 exposants et plus de 500 animaux sous d'immenses chapiteaux plantés en plein champ.