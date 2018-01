Thionville, France

Les Jeunes Agriculteurs de Moselle en colère contre les députés Mosellans Isabelle Rauch et Brahim Hammouche. Une quinzaine d'entre eux ont mené une action coup de poing ce samedi à Thionville, à grand renfort de 11 tracteurs. Partis du Gamm Vert de Manom, ils ont ensuite envahi le centre-ville de Thionville pour se poster devant la permanence parlementaire de la députée de Moselle LREM Isabelle Rauch.

Nous les avons sollicités plusieurs fois et ils ne sont jamais venus à notre rencontre

À l'origine de cette action, un cruel problème d'écoute de la part des députés selon les JA. "Nous les avons sollicité plusieurs fois, ils ont été invités tous les deux à notre assemblée générale cantonale et ne se sont pas présentés", explique Jean-Baptiste Kaiser, le secrétaire général des Jeunes Agriculteurs de Moselle. Une théorie que réfute Isabelle Rauch "J'ai laissé mes coordonnées et je n'ai jamais reçu d'invitation", déplore la députée.

Bottes de paille et coquille d’œufs

Pour leur action les JA ont décidé de frapper fort mais de manière symbolique : "Nous avons mis des bottes de paille devant l'entrée de la permanence et par dessus nous avons ajouté des coquilles d’œufs pour représenter les coquilles vides des politiques", poursuit Jean-Baptiste Kaiser. Selon eux, ils ne sont pas assez écoutés, voire laissés sur la touche.

Une situation économique difficile et pas d'écoute ni de soutien, selon les JA

De manière plus globale, les Jeunes Agriculteurs se sentent abandonnés par les politiques et même les EGA (États Généraux de l'Alimentation) lancés par Emmanuel Macron ne les ont pas satisfaits. "C'était que du vent et des paroles en l'air", souligne Germain Bach, producteur laitier à côté de Thionville. "On se sent vraiment délaissés par les hautes sphères politiques et on est très pessimistes quant à la suite", ajoute-t-il. "On arrive pas à joindre les deux bouts uniquement en vendant notre production de lait, de viande ou de céréales", souligne Jean-Baptiste Kaiser. "Et on a l'impression d'être un peu oubliés par les politiques, oui".

Les députés ouverts au dialogue

De leur côté les députés se disent ouverts au dialogue. Isabelle Rauch a pris contact avec les JA pour leur dire qu'elle était prête à les recevoir et à discuter avec eux. Brahim Hammouche a également appelé les JA de Sierck pour répondre présent à leur prochaine assemblée générale.