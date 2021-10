Thomas s'est donné pour mission de sauver des poules pondeuses de l'abattoir

La vie d'une poule pondeuse d'élevage n'est pas de tout repos. À seulement 18 mois et après un an de ponte intensive, son destin est de finir à l'abattoir. À Nantes, Thomas Dano et son entreprise "Poule pour tous" sont là pour venir les sauver et leur offrir une retraite bien méritée.

Tout le monde utilise des œufs pour cuisiner. Que ce soit à la coque, au plat ou bien encore en omelette, savons-nous vraiment d'où ils viennent ? Bien sûr de la poule, mais comment arrive-t-il dans nos assiettes ?

L'essentiel de sa production se fait dans les 2300 élevages de poules pondeuses que compte la France. Qui dit élevage, dit rendement, et de ce fait, l'espérance de vie d'une poule pondeuse est limitée à 18 mois. Après un an de ponte intensive, il est temps pour l'éleveur de renouveler son cheptel. La poule pond moins et une obligation sanitaire pousse l'exploitant agricole à nettoyer son lieu d'élevage. Que faire de ces poules ? Malheureusement, une seule solution s'offre à lui : l'abattoir pour ses poules.

C'est à partir de ce postulat que Thomas Dano a décidé de sauver des poules.

Affiche pour annoncer la vente à La Chaussée d'Ivry de poules réformées par Poule pour tous - Poule pour tous

La visite impromptue d'un renard

Tout commence en 2017. Un beau matin, Thomas Dano découvre qu'un renard est passé dans son poulailler en ne laissant aucune chance à ses poules. Ayant toujours vécu à la campagne avec des poules, il s'est dit qu'il fallait en trouver d'autres pour redonner de la vie dans son jardin.

Mais comment et surtout où en trouver ? Depuis quelques années, il y a de moins en moins de volaillers et dans les animaleries, on n'y trouve que des poules atypiques, d'ornements, qui coûtent souvent cher. Mais alors, où trouver cette fameuse poule rousse qui dans l'imaginaire collectif symbolise à elle toute seule la vie d'une basse-cour ?

Des poules attendant de se faire adopter grâce à Poule pour tous - Poule pour tous

Les recherches de Thomas Dano l'amènent à tomber sur l'annonce d'un éleveur qui vend ses poules avant leur voyage funeste vers un abattoir. L'élevage est loin de Nantes et pour amortir son voyage, il décide avec son frère de ne pas se limiter aux dix poules initialement prévues. Les deux frères ont l'idée de passer une annonce afin de proposer à des particuliers d'adopter des poules. Mille poules sont ainsi sauvées et adoptées dans la région nantaise.

Et en fait, on s'est rendus compte qu'il y avait un tel engouement et qu'on ne sait pas pourquoi tout le monde s'est rué dessus...

Après ce premier sauvetage, Thomas Dano décide de continuer l'aventure en créant un réseau et en développant cette nouvelle activité.

Poule pour tous

Mais d'où vient cette passion pour les gallinacés ? Thomas Dano se souvient que sa mère était "un peu fan de poules sans jamais en avoir eu avant". De nombreuses figurines et statuettes étaient collectionnées chez lui : "Peut-être que c'est ça qui m'a donné la vocation à me lancer dans le sauvetage de poules".

Thomas Dano et sa passion pour les poules - Poule pour tous

Son premier sauvetage fait boule de neige. Les premiers adoptants partagent son numéro de téléphone. Tout s'emballe. Les demandes affluent et Thomas ne peut pas répondre à la demande.

Et puis c'est parti. Et puis après pour officialiser tout ça et mettre un vrai cadre juridique là-dedans, j'ai monté une association.

Poule pour tous vient de voir le jour en juillet 2017.

Au bout de trois ans, Thomas Dano décide de changer le statut juridique de son association, car "les banquiers sont un peu frileux pour prêter de l'argent à des assos". Poule pour tous devient ainsi une entreprise sans pour autant déroger à ses principes.

Nous, on est la porte de sortie pour éviter l'abattoir. Et c'est pour ça qu’ aujourd'hui, de plus en plus d'éleveurs nous contactent pour les aider.

Le sauvetage des poules

Thomas Dano n'a qu'une seule exigence pour le choix des éleveurs, il faut qu'ils aient un élevage bio, en plein air ou labellisés. Il faut que les poules aient un accès à l'extérieur toute la journée afin d'être habituées "à crapahuter dans les champs, à gratter la terre, à trouver des vers de terre". Il refuse les poules issues des élevages en batterie car :

Je comprends pas forcément ce mode d'élevage [...] comme on achète plus cher que l'abattoir, forcément, on rémunère l'éleveur. Donc, je ne veux pas entretenir un éleveur qui ne correspondrait pas au mode d'élevage correct pour les animaux.

Afin de limiter au maximum le stress des animaux, les poules sont déplacées de nuit sur des points de vente proches de l'élevage. Déjà réservées en ligne sur le site de Poule pour tous, elles sont réceptionnées au petit matin par leur nouvelle famille d'accueil.

Pour adopter des poules, rien de plus simple. Il suffit d'aller sur le site internet, de sélectionner sa région et de choisir dans la liste des ventes en cours.

Sinon, une poule ça coûte 5 euros. On offre la cinquième. On fournit l'alimentation [il propose des sacs de céréales à la vente]... Voilà, on est présent sur toute la France.

Rien que pour le dernier mois de septembre, Thomas Dano a permis le sauvetage de 5 500 poules.

"Sauver des poules, c'est vraiment cool"

Si vous vous demandez encore si c'est bien pertinent de sauver des poules de réforme, Thomas Dano a des réponses toutes trouvées à vos interrogations.

Tout d'abord, vous sauvez une vie et comme il le dit lui-même : "c'est déjà pas mal". Ensuite, c'est une formidable machine à faire des œufs. He oui, on n'a rien trouvé de mieux qu'une poule pour en faire.

Chose formidable, une seule poule peut recycler jusqu'à 150 kg de déchets alimentaires par an. Et sa fiente peut être utilisée comme engrais pour les plantations, mais "attention, c'est un peu riche en azote, alors faut pas trop en mettre sinon ça va cramer les tomates".

Les avantages d'avoir une poule selon Poule pour tous - Poule pour tous

Il existe de nombreux autres avantages qu'il vous reste à découvrir dès que vous aurez adopté vos premières poules. Vous pourrez ensuite partager votre quotidien avec Thomas sur sa page Facebook et son compte Instagram.

Et après ?

Thomas Dano a le projet de créer un label "Poule pour tous" qui permettrait à des éleveurs de voir leurs poules prises en charge et pré-réservées plusieurs mois avant leur réforme.

Réussir à créer une grande famille avec les éleveurs et à terme à travailler réellement en partenariat avec eux.

À l'instar du sauvetage des poules, Thomas Dano souhaiterait se lancer dans celui des chevreaux "parce qu'on sait que pour créer du lait de chèvre, il faut que la chèvre soit inséminée et il faut qu'elle mette bas [...] et les éleveurs sont gênés d'envoyer les petits à l'abattoir". Ainsi sauvés, ils seraient proposés aux communes pour de l'éco pâturage.

Les poules ont trouvé leur super-héros, Thomas Dano !