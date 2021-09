Top départ des vendanges dans les vignes du Haut-Poitou : "On aura la qualité mais pas la quantité"

"Ils sont sucrés, allez-y vous pouvez goûter !" Le top départ des vendanges 2021 a été donné ce jeudi matin dans les vignes du Haut-Poitou (700 hectares). Si la qualité des grappes de raisins est au rendez-vous, la quantité elle laisse sans surprise à désirer. L'épisode de gel au printemps annonce une récolte "catastrophique" pour les vingt-six vignerons engagés dans les différentes AOC.

Là, on va avoir une demi-récolte - Jean-Michel Prieur, vigneron à Doux

Jean-Michel Prieur, l'un des 26 vignerons membres du syndicat des vins du Haut-Poitou. © Radio France - Jules Brelaz

"On commence avec le Sauvignon, puis ce sera le Chardonnay, le Gamay, le Cabernet et le Pinot Noir", explique Jean-Michel Prieur, viticulteur installé sur 11 hectares à Doux, la seule commune des Deux-Sèvres comprenant des AOC Haut-Poitou. Certaines de ses vignes n'ont même plus de raisin. "C'est sûr que c'est une catastrophe mais on n'y peut rien, que l'on se tape la tête contre les murs, ça ne changera rien !"

C'est pire pour les Pinot, on voit parfois même plus de raisin du côté de Maisonneuve

Alors que la vendangeuse que conduit Jean-Michel Prieur avale les grappes de raisin, son voisin Jam Bedin, au volant du tracteur, transporte les raisins au pressoir. "Je remplis la benne et je l'emmène à Mirebeau". Ce vigneron cultive quatre hectares à Massognes en Pinot Noir, Sauvignon et Chardonnay. Il estime la perte 2021 sur les raisins à "50 %".

La vendange a commencé le jeudi 9 septembre 2021 dans le vignoble du Haut-Poitou © Radio France - Jules Brelaz

"On ramasse ce qu'il y a, il faut s'en contenter, il y a des années qui sont dures

"On n'aura pas la quantité mais on aura la qualité c'est sûr", se console Jam Bedin. "Dans l'ensemble, ça ne sera pas une énorme récolte", prévient Pascale Bonneau, l'animatrice du syndicat des Vins du Haut-Poitou. "Ce sont les cépages les plus précoces qui ont été les plus touchés."

"Avoir des gelées début avril c'est assez normal mais ce qui n'est pas habituel c'est que la vigne soit poussée, débourrée à ce moment-là. Souvent la vigne commence à pousser quand les gelées sont passées, c'est pour ça que l'on a de gros dégâts cette année, car la vigne était en avance. On a des hivers qui sont trop doux, la vigne redémarre en végétation fin mars alors qu'avant, c'était fin avril".

Pascale Bonneau assure que les pertes de la récole 2021 ne seront pas répercutées en bout de chaîne sur le prix des bouteilles.