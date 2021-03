Le top départ de la saison de la pêche à la truite pour les 20 000 mordus de Meurthe-et-Moselle

Plus empoissonnements ont été réalisés ces derniers jours en Meurthe-et-Moselle

La Fédération de pêche de Meurthe-et-Moselle et les différentes associations du département ont procédé à des empoissonnements ces derniers jours. Des truites venues des Vosges, pour garnir les rivières du 54, pour le plus grand plaisir des pêcheurs. Qui plus est, les conditions sont bonnes cette année selon Marcel Toutain, garde-pêche près de Lunéville : "L'eau est claire, pas trop haute, bien fraîche pour les truites. Ce sera une belle saison !"

Ces truites d'élevage viennent des Vosges © Radio France - Arnaud Roszak

L'année passée, lors du premier déconfinement, la Fédération du 54 avait enregistré beaucoup de nouveaux pêcheurs dans ses rangs, avec notamment une hausse de 20% chez les jeunes. Nicolas Meynard, responsable développement à la fédération de pêche de Meurthe-et-Moselle, mise aussi sur une belle saison : "Les gens ont besoin de sortir, de se retrouver au bord de l'eau. Capturer des poissons, c'est un des objectifs évidemment, mais pour beaucoup c'est aussi simplement le plaisir d'être dans la nature."

Petite nouveau cette année concernant les quotas de pêche : désormais, le nombre maximal de captures de salmonidés, y compris corégones, autorisé par pêcheur et par jour est fixé à 6 dont 3 truites fario ou ombres communs maximum. En ce qui concerne les prix des cartes de pêche, ils restent inchangés : 77 euros pour une personne majeure, la carte découverte pour les femmes est à 35 euros, 6 euros pour les enfants de moins de 12 ans, et 20,50 euros pour 12-18 ans.