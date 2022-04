Ce samedi 30 avril c'est la réouverture de la pêche au brochet, interdite depuis janvier, et pour les amateurs picards c'est un moment à ne pas rater.

Top départ pour la pêche au brochet pour le plus grand bonheur des licenciés

Mathieu et son fils Hugo sont prêts à ressortir pêcher le brochet dans la Somme

Après quatre mois d'attente, les pêcheurs picards peuvent reprendre la pêche au brochet. C'est la réouverture de la saison, ce samedi 30 avril, et pour les amateurs c'est un grand moment.

Un enthousiasme visible dans les magasins

Ravis de pouvoir repêcher ce grand poisson carnassier d'eau douce, beaucoup d'amateurs se rendent dans les magasins spécialisés pour refaire leur stock de matériel. C'est le cas au Pacific Pêche à Amiens où Denis est responsable adjoint.

"La pêche au brochet nous a tous manquée, explique-t-il, a_lors même si on a tous des boîtes pleines de leurres, on veut du nouveau matériel pour commencer la saison en beau_té."

Il conseille Jonathan qui a déjà fait plusieurs magasins pour trouver son bonheur et assure en riant : "La pêche au brochet c'est un truc de passionnés".

Denis, responsable adjoint du Pacific Pêche à Amiens, conseille un client qui se prépare pour la réouverture de la pêche au brochet © Radio France - Lisa Penalver

Grand moment pour les pêcheurs en eau douce

Et cette réouverture marque plus généralement le début de la haute saison pour les pêcheurs d'eau douce comme Mathieu. Il pratique depuis 30 ans, fait de la compétition et comme de nombreux jeunes, il est streetfisher, littéralement pêcheur de rue.

"C'est une pêche plutôt dynamique, au lieu d'attendre le poisson on le traque, on va le chercher", détaille-t-il.

Mais pas question de tuer ses prises : "Je les relâche, indique Mathieu. C'est le cas de nombreux jeunes pêcheurs, on appelle ça le "No kill"."

Qu'est-ce que le streetfishing ? Explications de Mathieu, un pêcheur version nouvelle génération Copier

Comme les autres Mathieu a prévu de sortir pêcher le brochet dès ce samedi mais attention il y a des règles comme le rappelle la fédération de la Somme pour la pêche et la protection du milieu Aquatique sur son compte Facebook.