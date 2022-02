Top départ pour nos éleveurs de Côte-d'Or au Salon de l'Agriculture

Le Salon de l'Agriculture débute samedi 26 février. Chez nous, on a vingt-six éleveurs qui emmènent leur animaux et participent à des concours. On a aussi treize producteurs qui participent au Concours Général Agricole. On vous emmène dans les coulisses!

Comme tous les ans, le Salon de l'Agriculture réunit tous les acteurs du monde agricole pour une semaine de présentation et de concours. En Côte-d'Or, on a des éleveurs qui sont présents, mais pas que! On a aussi des producteurs qui présentent leurs produits au Concours Général Agricole.

Vingt-six éleveurs de chez nous au Salon de l'Agriculture

En Côte-d'Or, quand on pense agriculture on pense forcément vaches charolaises, mais en tout, mais on a aussi des éleveurs de moutons, de chevaux et même de lapins!

Eleveurs de vaches Simmental - concours organisé le 1er mars de 10h à 12h:

EARL du Maix de Chêne à Argilly

GAEC Magnière à Chazeuil

Thomas Cotiby à Villy en Auxois

GAEC du Creux Bleu à Villecomte

Eleveurs de vaches Brunes - concours organisé le 1er mars de 16h à 16h30:

GAEC Chevallier à Mauvilly

Alain Terillon à Griselles

GAEC des Ardelons à Semur-en-Auxois

GAEC Loosly à Chazeuil

EARL Saint Roch à Pothières

GAEC Colson à Moloy

Eleveurs de vaches Charolaises - concours organisé le 3 mars de 13h à 16h:

Elevage Lucand à Molphey (titulaire)

EARL Guenot Nicolas à Allerey (suppléant)

Gaec Baudot élevage à Pont-et-Massène

Eleveur de moutons de race Charollais - concours organisé le 3 mars de 9h30 à 12h:

Sébastien Jeannin à Souhey

Eleveur de moutons de races Southdown et Suffolk - concours organisés le 27 février à 9h et le 28 février à 10h30:

GAEC Poillot Benoit et Fils à Thoisy-la-Berchère

Eleveurs de moutons de races Ile-de-France - concours organisé le 27 février à partir de 13h:

EARL Deschamps à Poiseul-la-Ville et Laperrière

EARL Fournier Jean-Louis à Fontaines en Duesmois

Alex Hemery à Bèze

Julien Pane à Dampierre-en-Montagne

Eleveurs de chevaux de trait Auxois - concours organisé le 1er mars entre 11h30 et 12h30:

Edouard Beurton à Censerey

Léane et Florian Bizouard à Huilly

GAEC Dupaquier Flora à Posanges

Dominique Bizot à Braux

Eleveurs de lapins :

Baptiste Silvestre à Villaines en Duesmois

Dorian Verdot à Villaines en Duesmois

Marie-Claude Roethlisberger à Saint Germain le Rocheux

Christian Roy à Couternon

Aimé Raulain à Savoisy

Des Côte-d'Oriens au Concours Général Agricole des produits

Moins connu que celui des animaux, le Concours Général Agricole des produits récompense les

Fromagerie Berthaut

Fromagerie Gaugry

la ferme fruitière

Fromagerie Delin

Pagès Védrenne SAS

SAS Gilles Joannet

EURL Liquoristerie Jean-Baptiste Joannet

GAEC des marronniers

La laiterie de Bourgogne

Salaisons Sabatier

Au jambon de Bourgogne

Domaine Bouhelier

SARL Ferme des Louvières

Un investissement pour les éleveurs qui se déplacent

Bien sûr, le Salon de l'Agriculture c'est une opportunité pour les éleveurs de mettre en avant leur travail. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg! C'est toute une organisation pour emmener des animaux. D'abord, il faut trouver quelqu'un pour s'occuper du reste des animaux. Benoit Poillot est éleveur de vaches et de moutons à Thoisy-la-Berchère, vers Saulieu. S'il peut partir tous les ans, c'est parce qu'il est associé avec sa femme et son fils. "Il faut vraiment quelqu'un de confiance quand on s'absente plusieurs jours pendant cette période", confie-t-il.

Et puis, ce séjour a un coût. C'est surtout le logement qui coûte cher puisque les éleveurs prennent souvent un hôtel. Benoit Poillot lui table pour un budget logement de mille euros. Comme tous les ans, lui et sa femme emmènent des produits régionaux pour éviter de manger trop souvent au restaurant.

Pour éviter ces coûts, certaines associations de race, qui sélectionnent les animaux, participent au financement du séjour des éleveurs. L'Union nationale du Cheval de Trait Auxois par exemple, finance l'entièreté du séjour à une vingtaine d'éleveurs. Ces aides permettent aussi de ne pas avoir à payer la nourriture des animaux sur place. "Sinon ce serait impossible pour les éleveurs de venir en individuel", précise Abel Bizouard, ancien éleveur de chevaux de trait qui fête cette année sa trente-quatrième participation au Salon.