Grippe aviaire : toujours pas de vide sanitaire dans les Pyrénées-Atlantiques

Les trois éleveurs du Pays basque qui ont refusé l'abattage de leurs canards la semaine dernière étaient reçus à la préfecture, à Pau, mercredi matin. Aucun accord n'a été trouvé.

La semaine dernière, en pleine campagne basque, les services vétérinaires ont tenté de prélever les palmipèdes de trois exploitations à Gabat, Barcus et Domezain. Des militants d'ELB, le syndicat des paysans basques, et des consommateurs des AMAP leur avaient interdit l'entrée des élevages, empêchant ainsi la mise en place du vide sanitaire dans notre département.

Impossible de trouver un accord

Ces trois éleveurs étaient reçus à la préfecture, à Pau, mercredi matin, mais aucun accord n'a été trouvé. Ils ont participé à une visio-conférence avec un représentant de la direction générale de l'alimentation, qui leur a de nouveau demandé d'abattre leurs palmipèdes. Eux campent sur leurs positions : c'est hors de question, car leurs animaux sont sains.

Jean-Michel Berho, éléveur à Domezain, a 420 canards. Il ne cédera pas face aux services de l'État. "Ce sont des gens qui ont un constat accablant, des technocrates arrogants qui restent sur leurs certitudes. Le terrain leur a démontré qu'ils se trompaient, mais ils continuent sur les mêmes certitudes. Donc ça suffit. On est peut-être des paysans bouseux, des incultes, mais on a monté des élevages qui sont naturellement sains. On ne vaccine pas, on ne traite pas et malgré ça on n'a aucune pathologie. Donc c'est qu'on n'est pas si mauvais que ça".

Le syndicat ELB et les éleveurs concernés appellent les élus et les consommateurs à se mobiliser de nouveau si les services vétérinaires reviennent dans leurs exploitations.

