Toujours plus de coquilles de Saint-Jacques en baie de Saint-Brieuc

Une campagne d'évaluation des populations de coquilles Saint-Jacques a été menée du 16 au 31 août 2022 dans la baie de Saint-Brieuc. Et les résultats sont encourageants à l'aube de la nouvelle saison de pêche à la coquille Saint-Jacques qui débute ce lundi 3 octobre.

87 700 tonnes de coquilles Saint-Jacques en baie de Saint-Brieuc

"La biomasse totale exploitable immédiatement (taille de 102 millimètres ou plus) annoncée aujourd’hui est à 46 000 tonnes soit 5 % de plus par rapport à l’année 2021 déjà exceptionnelle", indique l'Ifremer. La biomasse pourrait atteindre 63 100 tonnes à la fin de l’année (milieu de la saison de pêche) selon la croissance des coquilles au fil de la saison, soit une hausse de 13% par rapport à l’année dernière. La biomasse totale tous âges confondus dépasse cette année 87 700 tonnes, en augmentation de 19% par rapport à 2021 qui était pourtant l’année record depuis 61 ans. La biomasse de reproducteurs a augmenté de plus de 16% par rapport à l’an dernier.

Dans la baie de Seine, l'autre grand gisement français de coquilles Saint-Jacques, la biomasse atteint également des records.

"Ces chiffres confirment pour le moment la tendance favorable observée depuis le début des années 2010, en lien avec la gestion mise en place par les pêcheries françaises. On peut citer notamment la diminution globale de l’effort de pêche par la mise en place de dates et d’horaires de pêche, l’amélioration de la sélectivité des engins avec l’utilisation d’anneaux de drague plus grands, ou encore la mise en place en baie de Seine d’une zone de jachère qui change chaque année".