Vendanges : toujours un manque de main d'œuvre dans les vignes du Bordelais

Les premières grappes de raisins viennent d'être récoltées dans le vignoble bordelais, ce début septembre. D'abord pour le crémant, avant les blanc en milieu de semaine, puis les rouge à la fin du mois. Des vignes qui ont connu une année 2021 particulièrement compliquée, entre la grêle, le gel puis le mildiou cet été. Résultat : la récolte 2021 pourrait être la pire du siècle, selon le président des Vignerons indépendants de France. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a aussi le problème de la main d'œuvre.

Bas salaire, travail physique et déplacements coûteux

Les prestataires de service, les entreprise qui viennent s'occuper des vendanges dans les vignobles, peinent toujours à garnir leurs effectifs. La société Banton et Lauret, la plus importante de Gironde, basée à Vignonet, au sud de Saint Emilion a besoin d'un millier de saisonniers en tout, elle en compte à peine 200 début septembre. "Sur les quatre à cinq dernières années on a beaucoup de mal à recruter. La viticulture n'attire pas trop, malgré toute la communication autour", affirme Sophie Lauret, la co-gérante de l'entreprise.

Ça s'explique notamment par un salaire payé au smic couplé à un travail très exigeant physiquement. Il faut ajouter à cela le problème de l'hébergement, les saisonniers ne peuvent pas dormir sur place et doivent donc se déplacer tous les jours à leurs frais vers le Médoc, l'Entre-deux-Mers ou Saint-Emilion. "On a mis un système de ramassage en camion ou en bus. Il y a des bus qui partent de Bordeaux jusque dans le Médoc, ils sont souvent à moitié vides la matin, mais on a quand même un peu de monde. C'est compliqué que les gens viennent tous les jours travailler", précise Sophie Lauret.

Un camping pour saisonniers près de Langon

Le patron des "Vignerons du 33", Freddy Froissard, a le même problème dans le sud Gironde, à Verdelais, près de Langon. Il vient d'installer son entreprise sur une nouvelle parcelle et il a prévu de monter un camping pour ses futurs saisonniers. "Je vais leur éliminer énormément de frais, et ils vont se retrouver à la fin du mois avec un peu plus de salaire, et les choses vont être beaucoup plus encadrées, forcément, ce sera mieux. C'est la solution que j'ai trouvé, à mon niveau, pour attirer plus de monde", détaille Freddy Froissard, qui a vu sa difficulté à recruter augmenter avec la crise du Covid, sans pour autant "savoir pourquoi".

Mais en attendant que le campement soit opérationnel, d'ici l'année prochaine, le gérant des Vignerons du 33 est dans l'impasse, il lui manque toujours la moitié des saisonniers dont il a besoin, et il pourrait décliner les demandes de certains clients.