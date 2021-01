Toulouse : en pleine épidémie de grippe aviaire, L214 réclame la fin des élevages intensifs

On les connaît surtout pour leurs vidéos, souvent difficiles à supporter, d'animaux en élevage : les militants de L214 se sont mobilisés ce samedi un peu partout en France, et notamment à Toulouse, pour réclamer la fin de l'élevage intensif. Une action qui résonne d'une manière toute particulière, en plein crise sanitaire. Crise du Covid-19, mais surtout épidémie de grippe aviaire qui touche le sud-ouest. Au moins 14 foyers ont été détectés dans le Gers, qui devient le deuxième département le plus touché, derrière les Landes, qui comptabilisaient 224 foyers de contamination vendredi.

Une pétition

Les militants de l'association de défense de la cause animale L214 appelaient ce samedi les passants à signer une pétition adressée à Emmanuel Macron sur le sujet, et à interpeller directement le président de la République et le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, sur twitter. Cécilia Auque, référente de L214 à Toulouse raccroche cette action au contexte sanitaire actuel : "On met en lumière le fait que l’élevage intensif est à l'origine de problèmes, tels que l'émergence de zoonoses, qui sont à l'origine de pandémies, comme celles que nous rencontrons actuellement".

Plus l'élevage va être grand, plus il y aura de la proximité entre les animaux, donc plus il y aura de circulation de la maladie