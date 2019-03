Toulouse : les anti-ours dans les Pyrénées boudent la réunion de concertation

La quasi totalité des éleveurs pyrénéens et les syndicats conviés ont préféré boycotter la réunion de concertation proposée, ce lundi soir, par les autorités à Toulouse, autour des mesures à prendre pour gérer la présence de l'ours dans le massif. Seuls les membres de la Confédération Paysanne sont finalement entrés dans les salons de la préfecture.

Les propositions mises sur la table correspondent finalement à l'un des prérequis formulés par les éleveurs pour revenir à la table des discussions, à savoir gérer la population d'ours déployée dans les Pyrénées.

Quand on nous parle de charnier comme en Slovénie pour fixer les ours ou d'effarouchement, ça fait partie d'une issue politique que nous pouvons trouver intéressante avec l'Etat - Philippe Lacube président FNSEA de la chambre d'agriculture de l'Ariège, un "historique de l'ours"

La préfecture lance une période d'échanges de quatre semaines et redit noir sur blanc que cette démarche ne s'inscrit en aucun cas dans un processus de réintroduction et qu'aucun lâcher supplémentaire n'est à l'ordre du jour.

Aujourd'hui, il y a entre 50 et 60 ours dans les Pyrénées françaises dont 90% sur le département de l'Ariège.

Sur les 16 estives en Ariège, où il y a des ours : 100% de ces estives sont attaquées et 100% mettent en place des mesures de protection donc on a bien la preuve que ça ne marche pas ! - Rémi Denjean, coprésident de l'ADIPP, l'association pour le développement durable de l'identité des Pyrénées, qui fédère les cinq associations de défense du pastoralisme sur la chaîne pyrénéenne.