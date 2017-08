Toulouse : péage gratuit et distribution de légumes au Palays

Les automobilistes qui sont passés au péage du Palays en provenance du sud, ce lundi après-midi, ont eu une bonne surprise : ils sont passé sans payer, et en prime ils ont reçu gratuitement des légumes. Une opération de la confédération paysanne pour alerter sur le retard des aides de la PAC.

"Bonjour ! La Confédération Paysanne vous offre le péage en soutien aux petits paysans". La phrase est répétée en boucle par les militants . La plupart d'entre eux sont des agriculteurs ariégeois, venus alerter les automobilistes sur un sujet qui traîne depuis des mois : les retards de paiement des aides européennes à l'agriculture.

Des automobilistes ravis

Malgré une file d'attente qui s'allonge par moment, les automobilistes sont ravis de cette action : "Si on peut ne pas payer le péage, ça nous va!" lance cette conductrice, qui repart avec des courgettes, des concombres et des tomates. "C'est vrai qu'ils sont content, mais plutôt d'économiser de l'argent, concède Frédéric, éleveur en Ariège. Après sur le message... ils prendront le temps de lire le tract plus tard. Chacun se fait son opinion". Beaucoup d'automobilistes, vacanciers ou toulousains, manifestent leur sympathie aux manifestants. "Allez, courage les gars, continuez comme ça!" lance un confrère agriculteur au volant de sa voiture.

La Confédération Paysanne veut alerter les citoyens sur le retard de paiement des aides européennes aux exploitations biologiques © Radio France - Nolwenn Quioc

Des aides en retard de deux ans

Certains agriculteurs n'ont pas reçu les aides prévues pour 2015 et 2016 pour les exploitations biologiques ou en reconversion. "Quand on nous rebat les oreilles en nous disant que c'est vraiment vers ça qu'il faut aller, que c'est vraiment une attente des consommateurs, que tous les gouvernements successifs nous disent que c'est super, c'est très bien" explique David Eychenne, co-porte-parole de la Confédération Paysanne d'Ariège. "Mais n'empêche que depuis deux ans, les aides qu'on nous avait promis ne sont toujours pas arrivées".

L'opération "péage gratuit" a duré environ une heure et demi au Palays © Radio France - Nolwenn Quioc

L'Union Européenne et le gouvernement invoquent des problèmes administratifs et informatiques. Les paysans ont donc décidé de passer à l'action : outre l'opération péage gratuit, la Confédération Paysanne a investi l'ASP, l'organisme de paiement des aides dont le siège est à Limoges. Parmi les manifestants, des paysans ariégeois ou aveyronnais, qui ont prévu de rester là tant qu'ils n'obtiendraient pas le paiement des aides de la PAC.