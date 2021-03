Touraine : les pêcheurs au rendez-vous pour l'ouverture de la pêche à la truite

André n'aurait manqué cela pour rien au monde. Bottes aux pieds et canne en main, il pêche depuis 6h39 précisément, heure officielle de l'ouverture de la saison de pêche à la truite, ce samedi 13 mars, en Indre-et-Loire. Sur les bords de la Choisille, à la Membrolle-sur-Choisille, il retrouve avec plaisir ce loisir. "Je viens pour profiter de la nature et du bon air", sourit-il.

Le plaisir de la pêche retrouvée

Cet amateur a 35 années de pêche derrière lui. Comme lui, d'autres Tourangeaux se sont donnés rendez-vous pour le premier week-end de la saison. "Ça me détend, on oublie tout à la pêche", raconte Dominique, jeune retraité qui s'est mis à la truite il y a trois ans. Jusqu'à oublier le premier confinement en 2020 qui avait stoppé net la saison de pêche.

Cette année, plusieurs tonnes de truites d'élevage ont été lâchés dans les cours d'eau et étangs du département, dont 300 kilos sur 15km de la Choisille. Les pêcheurs comptent bien en profiter et ont le droit à un quota de quatre truites par jour et par personne. Encore faut-il réussir à ce que les poissons mordent à l'hameçon. "Comme le temps est mauvais, ils ne mordent pas, ils sont planqués sur le bord, ils ne sortent pas et ne naviguent pas", regrette Diamantino.

Mais certains sont plus chanceux. Jean-Bernard a attrapé deux truites qui finiront dans son assiette, "cuisinées au four avec des amandes". C'est peut-être cela la récompense de toutes ces heures de patience passées au bord de l'eau.