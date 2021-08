Touraine : une année (presque) sans tomate dans les potagers

Les tomates peinent à mûrir et sont moins nombreuses que les autres années, à cause d'une météo pluvieuse.

Les fruits sont encore verts, les feuilles grillées et beaucoup de plants déjà arrachés... En se promenant dans les jardins partagés de la Bergeonnerie à Tours, il faut se rendre à l'évidence : il n'y a que très peu de tomates cet été. "On a une récolte quasiment à zéro, alors que l'année dernière, c'était l'abondance", remarque Stéphanie. Ce qui a fait la différence, c'est la météo.

Beaucoup de pluie et des nuits froides

"Il y a eu beaucoup, beaucoup d'humidité. Les fruits sont à peine en train de se former ou de mûrir, alors que d'habitude, ça se passe au mois de juillet", constate-t-elle. Un peu plus loin, dans le jardin de Jean-Jacques, on trouve quand même des tomates. Mais elles sont plus petites et les plants montent deux fois moins haut que les autres années. "Regardez, certaines tomates ont aussi des coups de soleil. La différence de température entre le matin et le tantôt donne une tache jaune. L'eau bout à l'intérieur, et on ne peut rien y faire".

Face aux caprices du temps, les jardiniers ne peuvent pas faire grand chose. "Il y a eu beaucoup de pluie et des nuits froides. La maladie du mildiou, s'est mise tout de suite sur les feuilles, qui ont grillé dès qu'il a fait beau", explique Daniel. Pas le choix que d'arracher certains pieds touchés par ce champignon.

Beaucoup de plants ont grillé, touchés par la maladie du mildiou, comme ici, dans le jardin de Daniel. © Radio France - Chloé Martin

Contre le mildiou, la bouillie bordelaise

"Il fallait traiter les tomates à la bouillie bordelaise, une poudre bleue mélangée avec de l'eau. Il n'y a que ça pour prévenir le mildiou", expose Maurice. Lui a autant de tomates que d'habitude. Mais ce traitement préventif ne fonctionne que si l'on vient régulièrement au jardin. "Il faut traiter aussitôt après la pluie", ajoute un autre Jean-Jacques, surnommé par ses voisins "le roi des tomates". "On traite, et si une demi-heure après il pleut, il faut recommencer. Si on n'est pas là, c'est foutu".

Les jardiniers peuvent tout de même se consoler avec d'autres légumes. Haricots, choux, courgettes ou encore pommes de terres, ont eux très bien poussé.