Tourbière de Baupte : les étourneaux sont de retour, les nuisances aussi

De la fin octobre jusqu'au début du mois de décembre, ces oiseaux migrateurs prennent leurs quartiers d'hiver dans la Manche, notamment près de la tourbière de Baupte, non loin de Périers, où ils étaient près de 600.000 l'an denier. Ils font des ravages dans les exploitations agricoles.

Près de 500 exploitations seraient concernées dans la Manche. Concrètement, les étourneaux viennent manger l'ensilage de maïs dans les silos, dans les auges, s'infiltrent dans les bâtiments agricoles et déposent des fientes partout, ce qui nuit à la production laitière. La profession a estimé le coût des pertes à près de 10.000 euros, en moyenne chaque hiver, pour les exploitations les plus touchées.

Les méthodes d'effarouchement à coup de canon ou de cris de rapace, utilisées ces dernières années, ne sont plus efficaces. Les oiseaux s'y sont habitués. L'expérience menée avec un drone ressemblant à un rapace, au dessus de la tourbière l'an dernier, n'a rien donné non plus.

La FDGDON, la Fédération départementale de Défense contre les Organismes Nuisibles de la Manche, mise désormais sur l'isolation des bâtiments agricoles pour empêcher les oiseaux de s'y infilter. Elle veut mettre en place trois fermes pilotes pour tester le matériel de protection. Mais pour le moment, elle n'est pas encore parvenue à réunir les 60.000 euros nécessaires.