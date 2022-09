Le tournesol a aussi souffert de la sécheresse

La récolte du tournesol se termine en Vendée. Vu la demande croissante liée à la guerre en Ukraine beaucoup de producteurs avaient augmenté au printemps leurs surfaces de tournesol. C'était sans compter la sécheresse qui a impacté les récoltes. " On a 15 jours 3 semaines d'avance et sur la quantité on est en deçà des moyennes habituelles, 20-25 % de récolte en moins, avec de graines plus petites. Ceux qui ont irrigué ont des résultats plus corrects" explique Bertrand Mitard, administrateur de la fédération des producteurs d'oléagineux et protéagineux et vice-président de la FDSEA de Vendée. Pour l'an prochain les producteurs décideront en début d'année, en fonction du marché et des commandes, la quantité de tournesol qu'ils sèmeront.

Graines de tournesol à la GAEC bio La Ferme Ursule à Chantonnay en Vendée © Radio France - Yves-René Tapon

La GAEC La ferme Ursule à Chantonnay produit exclusivement des huiles de tournesol et de colza bio. Marie Schwab l'une des productrices constate: " On a des graines souvent assez petites, après ça ne veut pas dire qu'il y aura moins d'huile, le tournesol est assez résistant au soleil et à la chaleur (...) Après on aurait eu plus de pluviométrie on aurait eu plus de graines et des graines plus grosses". Le conflit en Ukraine a conforté la GAEC dans sa volonté de produire localement, mais pas question de voir plus grand que les 10 hectares de tournesol produits actuellement : " La demande était forte, on a senti des tensions sur le sujet, après tous les restaurateurs qui prenaient déjà des huiles chez nous ont été confortés car il n'y avait pas de problème de rupture".

Marie Schwab à la GAEC La ferme Ursule, huile de tournesol bio, à Chantonnay en Vendée © Radio France - Yves-René Tapon

