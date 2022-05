Des agriculteurs augmentent leur production de tournesol

Des champs de tournesol plutôt que de maïs. Suite à la guerre en Ukraine des agriculteurs ont décidé de s'adapter. Le conflit a eu plusieurs conséquences pour le secteur agro alimentaire: rareté sur les engrais et rareté sur l'huile de tournesol dont l'Ukraine est la deuxième exportatrice au monde. Certains producteurs ont décidé d'augmenter la production de tournesol en France. "_Il y a d'une part le marché suite au conflit, et puis les charges qui ne cessent d'augmenter aussi bien en termes d'énergie pour l'irrigation et au niveau des fertilisants "_explique Régis Porcher, exploitant à Saint Martin des Fontaines près de Fontenay le Comte dans le Sud Vendée. Ce dernier a donc décidé de passer de 10 hectares de tournesol à 30 hectares, en supprimant le maïs: "C'est tout bénef. Arriver à répondre à la souveraineté alimentaire en essayant d'ajuster les marges au niveau de l'entreprise, c'est quand même du gagnant gagnant".

Régis Porcher peut se permettre plus aisément de prendre un tel virage car il n'a pas d'élevage, donc pas de bétail à nourrir avec du maïs. La plante mois gourmande en eau et en fertilisants semée ce mois d'avril sera prête à la récolte mi septembre.

Régis Porcher dans l'un de ses champs où le tournesol vient d'être semé © Radio France - Yves-René Tapon

"Avant la guerre en Ukraine, on avait une demande en huile qui était plus importante que d'habitude, sachant que la graine est stockée en ce moment en Ukraine mais n'est pas difficilement exportable" ajoute Bertrand Mitard, administrateur de la fédération des producteurs d'oléagineux et protéagineux, et secrétaire de la FDSEA de Vendée. "Mais bon, ajoute-t-il, le manque d'huile dans les magasins aujourd'hui est quand même dû aussi aux surachats des consommateurs et nos usines de trituration en France sont en capacité maximum et ne peuvent pas répondre à la demande aujourd'hui. Mais il y a encore du tournesol en stock pour faire de l'huile aujourd'hui. Et ensuite on peut substituer l'huile de tournesol à l'huile de colza qui est riche en oméga 3, ou des huiles d'olive éventuellement aussi. Donc on peut répondre à la demande et on a vraiment à coeur de produire de la quantité et de la qualité en France."

Bertrand Mitard, administrateur de la fédération des producteurs d'oléagineux et protéagineux, et secrétaire de la FDSEA de Vendée © Radio France - Yves-René Tapon

L'an dernier, la France cultivait 700.000 hectares de tournesol. L'objectif de la profession est d'atteindre 900.000 hectares d'ici trois ans.

