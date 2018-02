Les agriculteurs sont donc passés à l'action ce jeudi à 16h à l'appel de l'UDSEA et des Jeunes Agrculteurs 37. Une manifestation soutenue aussi par la Confédération Paysanne. Les agriculteurs contestent la nouvelle carte des zones défavorisées voulue par Bruxelles. Beaucoup de communes rurales ne seraient plus éligibles, et les agriculteurs évincés des aides européennes. Actuellement, les agriculteurs sont à l'arrêt, sur la rocade, au niveau de La Petite Madelaine, dans le sens St Avertin-St Cyr-sur-Loire. Il y a sur place une trentaine de tracteurs mais aussi des éleveurs venus en voiture. La circulation est donc compliquée du rond-point de St Avertin (Bois des Hâtes) jusqu'à la Petite Madeleine. Le cortège devrait ensuite se diriger vers le centre de Tours.

Côté Nord, trafic ultra-saturé sur la rocade entre la sortie Tours Centre et La Membrolle

On compte aussi une trentaine de tracteurs au niveau du rond-point de la Membrolle-sur-Choisille (toujours sur la rocade) où les agriculteurs organisent une opération escargot. La circulation est également congestionnée du rond-point de la Membrolle jusqu'au centre-ville de la Membrolle en passant par la 2x2 voies, et bien entendu, de gros bouchons sont formés sur la rocade entre la sortie Tours-Centre et la fin du périphérique (St Cyr et La Membrolle), dans les deux-sens. Le cortège, cette fois, empruntera ensuite l'avenue du Général de Gaulle puis la Tranchée pour rejoindre la Place Jean Jaurès.

Il n'y a rien de nouveau par rapport à hier. On ne peut se satisfaire de l’annonce « patientez on reporte de 15 jours" du ministère.

Blocage en place

Désolé du désagrément... Il n'y a que comme ça que l'on est entendu...#touchepasamazonedefpic.twitter.com/p88XhTAKKg — UDSEA Indre et Loire (@UDSEA37) February 15, 2018

Les agriculteurs n'acceptent pas le silence du ministère de l'agriculture jusqu'au 1er Mars, date où la version française de la carte sera adressée à l'Europe. Ils comptent mener leur action jusqu'à 18h30, puis mener une opération escargot et peut être se rendre ensuite en Préfecture. Par ailleurs, l'UDSEA et les JA se font l'écho d'une lettre ouverte adressée au Président de la République. Elle aurait été signée par des « grands élus » locaux, mais aussi des maires ruraux comme le maire de Nouâtre, Villeperdue, Chambon, Le Liège, Orbigny, Cin-Mars-la-Pile. Dans cette lettre, il est notamment précisé : Nous refusons de voir des milliers d’hectares disparaître au profit de friches. C’est la vie économique et sociale de centaines de communes qui est menacée. Nos agriculteurs font vivre notre ruralité, ils ont notre soutien.

Les agriculteurs comptent mener une opération escargot à 18h30 © Radio France - Marie-Ange Lescure