Les agriculteurs avaient déjà manifesté mercredi. Ils ont décidé de se mobiliser de nouveau ce vendredi à 15h30 à la barrière de péage de Monnaie à l'appel de l'UDSEA et des JA 37. Le rassemblement est prévu près du rond-point de l'avion à Parçay-Meslay. Les agriculteurs craignent de perdre l'indemnité versée par l'Europe pour compenser le handicap des zones d'élevage défavorisées. Cette indemnité appelée ICHN, indemnité compensatoire de handicaps naturels, équivaut en moyenne à une somme de 7.500 à 80.00 euros par exploitation. Or, selon les deux syndicats agricoles, le gouvernement voudrait exclure toute l’Indre-et-Loire et priver les éleveurs de ces aides européennes.

Ce matin se tient une réunion ministère-profession sur carte zone défavorisée. On apprend que la proposition déclasse un grand nombre de communes de la région Centre, une partie du Cher, du Loiret, du Loir et Cher et Indre et Loire. TOUTE l’Indre et Loire serait exclue (sauf 3-5 communes comme Truye !). Oui, toutes, y compris le Sud Touraine !

Les agriculteurs n'excluent pas de se mobiliser toute la soirée pour faire plier le Gouvernement. Venez couvert, avec casse-croute, précise l'UDSEA dans son communiqué.