Tours : un marché de producteurs tourangeaux pour les vacanciers sur une aire de repos de l'A10

Une ferme et des producteurs au bord de l'autoroute sur la route des vacances. Voilà ce que proposaient ce samedi 11 juillet, la FNSEA 37 et Vinci Autoroute sur l'aire de Longue-vue sur l'A10 à quelques kilomètres de Tours. Des agriculteurs tourangeaux se sont installés au milieu des parkings pour proposer aux vacanciers une pause gourmande pour découvrir leurs produits.

Une initiative qui a eu beaucoup de succès auprès des enfants et des familles notamment. "On fait une pause et on déguste des produits locaux, c'est bien mieux que de simplement boire un café entre deux bouchons", plaisante Audrey, qui fait un arrêt sur la route des vacances entre Thionville en Moselle et Soustons dans les Landes.

Trois exploitations tourangelles se sont installées sur l'aire d'autoroute de l'A10 pour présenter leurs produits © Radio France - Manon Derdevet

Jus de raisin, tomates de Touraine et rillettes de lapin

Pour les producteurs, c'est à la fois l'occasion de faire la promotion de leur territoire mais aussi parler de leurs produits. "C'est très important de rencontrer les gens", explique Françoise Bertrand productrice de lapins à La Chapelle-Blanche-St-Martin dans le sud Touraine. "Ils sont heureux car ils partent en vacances et ça nous permet de nous faire connaître un peu", raconte-t-elle. Comme elle, un producteur de jus et un couple de maraîchers ont participé à l'opération.

Pour Vinci Autoroute cette opération permet aux vacanciers de rencontrer des producteurs de territoires qu'ils ne connaissent pas toujours. "Nous sommes au milieu des champs, nous sommes près de ces producteurs et c'est très intéressant de leur ouvrir cet espace là" explique Cécile Pinard, responsable chez Vinci Autoroute. "Cela permet aussi à nos clients d'avoir des produits frais qu'ils pourront consommer sur leur pique-nique ou à l'arrivée en vacance." Salade de tomates de Touraine et terrine de lapin, le menu idéal pour le premier soir des vacances.