"Tous les matins, il faut que j'attende" : les exploitants agricoles manquent de main d'œuvre

En temps normal, Jean-Jacques Nonnenmacher travaille avec une vingtaines de salariés fixes, mais lors de la saison des fraises et des asperges, il a besoin de 25 ou 30 personnes supplémentaire, et en ce moment, le compte n'y est pas : "au départ, tout le monde était présent mais malheureusement tous les matins il faut que j'attende. Hier il en manquait cinq, ce matin il me manque six employés, on ne sait jamais combien ils seront à venir".

ⓘ Publicité

"Les jeunes ne veulent plus travailler, autrefois ça leur faisait de l'argent de poche mais aujourd'hui, il n'y en a plus", déplore le gérant d'une exploitation à Woellenheim dans le Kochersberg. Jean-Jacques Nonnenmacher a donc décidé de ne pas ramasser certaines parcelles d'asperges et de fraises.

Augmenter les salaires et baisser les charges

Ce problème de recrutement touche de nombreux producteurs. "C'est vrai que les travaux des champs au printemps sont froids, humides et les périodes que nous connaissons à l'heure actuelle sont plutôt chaudes, ce sont des travaux qui ne sont pas faciles" explique Franck Sander, le président de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA 67), "comme nous sommes dans un bassin d'emploi où il y a beaucoup de besoin de main d'œuvre, aller travailler dans les champs n'est pas une priorité".

"La tension sur le marché de l'emploi est tellement forte que dans tous les cas on ne pourra pas faire qu'avec des travailleurs locaux", ajoute Franck Sander. Selon lui, il faudrait aussi augmenter les salaires et faire baisser les charges qui pèsent sur les exploitants, pour garder des prix compétitifs.