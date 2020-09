Tous les vignobles du "Centre-Loire" au rythme des vendanges

Des volumes satisfaisants et des vins qui s'annoncent "alléchants" : les vendanges battent leur plein sur tous les vignobles du Centre-Loire. Un millésime 2020 marqué par une précocité record.

Les coups de sécateur résonnent sur tous les domaines de la région. Les vendanges ont maintenant démarré dans toutes les appellations du "Centre-Loire". Comme le veut la tradition, c'est dans le vignoble de Reuilly que les premières grappes ont été récoltées, cette année dès le 21 août, avec plus de deux semaines d'avance. Sur le vignoble de Châteaumeilleillant qui ferme la marche, les vendanges ont commencé le 2 septembre.

Une précocité record

Ce sera une des particularités du millésime 2020 : partout, les vendanges ont commencé avec une avance de l’ordre de trois semaines par rapport à une année normale. Contrairement à 2019 qui avait vu un démarrage lent, le débourrement, première étape du cycle végétatif de la vigne (les bourgeons se développent pour laisser apparaître leur bourre, le duvet dans les bourgeons), la floraison et la véraison (moment où les fruits commencent à prendre la couleur qu'ils auront à maturité) sont intervenus très tôt dans le calendrier.

De beaux raisins et des vins qui promettent

Le Bureau Interprofessionnel des Vins du Centre (BIVC) estime que l'état sanitaire des vignes est bon "malgré quelques vignes affectées par l'échaudage", la brûlure des raisins par le soleil. Les volumes eux devraient être satisfaisants, même si Châteaumeillant à souffert de la grêle.

Au niveau qualitatif, "tous les ingrédients sont là pour faire un millésime alléchant" précise le BVIC.

Le Bureau Interprofessionnel des Vins du Centre fédère les syndicats de 8 AOC et 2 IGP situées dans les départements de la Nièvre, du Cher et du Loiret, réunissant 693 vignerons, 2 caves coopératives, 3 structures communes de vinification et 46 négociants : AOC Sancerre, AOC Pouilly-Fumé, AOC Menetou-Salon, AOC Quincy, AOC Reuilly, AOC Coteaux du Giennois, AOC Châteaumeillant, AOC Pouilly-sur-Loire , IGP Côtes de la Charité, IGP Coteaux de Tannay.