Toussaint : en Alsace, une ferme produit des millions de canullas colorées pour les cimetières

C'est la Toussaint ce mardi ! L'occasion peut être pour vous d'aller fleurir la tombe de vos proches défunts dans les cimetières. Avec des chrysanthèmes. Mais aussi pourquoi pas avec des canullas colorés.

ⓘ Publicité

Une pépinière alsacienne, la ferme Maurer à Bischoffsheim dans le Bas-Rhin, est la numéro 1 française de la production de ces bruyères qui ont pour particularité d'être peintes.

Elle produit chaque année 3 millions de plants sur une dizaine d'hectares. Et cela cartonne. Turquoises, mauves, rouges Noël, oranges ou jaunes, les couleurs flashy plaisent, étonnent et détonnent, car les plantes sont donc enduites de teinture en plein champ explique Magdeleine, l'une des salariés.

Les callunas une fois récoltées en pot © Radio France - Antoine Balandra

"La peinture est totalement naturelle. Ce sont des pigments et de l'eau, c'est 100% biodégradable" dit-elle. La peinture n'abîme pas non plus la plante et ne l'empêche pas de se développer.

Ces canullas aux couleurs très vives ont de plus en plus la côte chez les grossistes, les fleuristes, sur les parterres de fleurs des collectivités locales, et désormais chez les particuliers. "Nous en avons acheté pour remplacer nos géraniums cet hiver dans nos jardinières" expliquent par exemple Dominique et Gabrielle de Mutzig, venus acheter des canullas verts, jaunes et rouges à la ferme Maurer.

La ferme Maurer a même réalisé des sculptures en callunas © Radio France - Antoine Balandra

Mais ces plantes trouvent aussi de plus en plus souvent place sur les tombes dans les cimetières . "Ca se généralise car elles ne gèlent pas. On peut les conserver tout l'hiver, cela décore tout l'hiver, alors que le chrysanthème quand c'est gelé, ce n'est plus très beau" explique Joël, un salarié de la ferme.

Les couleurs chatoyantes des callunas de Bischoffsheim - Ferme Maurer

La pépinière envoie même désormais ses canullas dans les parcs d'attraction comme DisneyLand Paris ou Europapark pour créer leurs décors féériques. Et elle exporte dans toute l'Europe : en Angleterre, en Allemagne, ou dans les pays scandinaves.